Действительно ли работает правило пяти секунд: исследователь дал окончательный ответ

Действительно ли работает правило пяти секунд. / © Фото из открытых источников

Реклама

Многолетний спор о том, можно ли есть упавшую на пол пищу, если поднять ее за пять секунд, наконец получил научный ответ — и она не утешительна для сторонников этого "правила".

Популярный TikTok-блогер HowDirtyIs провел эксперимент с чашками Петри, чтобы выяснить, сколько бактерий оседает на поверхности за разное время – от 0 до 60 секунд.

Результат шокировал: уже спустя менее пяти секунд на чашке появились сотни бактериальных колоний.

Реклама

"Пять секунд или шестьдесят - все равно будет отвратительно", - подытожил автор. По его словам, даже "0 секунд уже слишком долго", чтобы избежать заражения.

Происхождение мифа остается непонятным: одни приписывают его Чингисхану, другие — американской телекулинарке Джулии Чайлд. Но, независимо от легенд, научные данные говорят одно: бактерии действуют мгновенно.

Пользователи соцсетей отреагировали по-разному. Кто-то признался, что больше никогда не поднимет еду с пола, а кто-то пошутил: Бро, испортил мои спагетти.

Тем не менее, нашлись и те, кого результат не смутил: "Я ел с пола все детство - до сих пор жив".