Google изменила правила использования облачным хранилищем: чего ожидать пользователям

Компания будет принимать активные меры для обнаружения файлов.

Google озвучила новую политику по облачному хранилищу Drive, которая вскоре начнет ограничивать доступ к файлам, нарушающим политику компании.

Об этом пишет Укринформ.

Компания будет принимать активные меры для обнаружения файлов, размещенных на ее платформе, нарушающих ее условия использования.

Такими файлами больше нельзя будет делиться с другими людьми, а доступ будет заблокирован всем, кроме владельца.

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Если у пользователя есть файл, нарушающий политику компании, он получит электронное письмо с деталями и потенциальными действиями, которые он может предпринять, чтобы отправить запрос на проверку.

"Это поможет гарантировать, что владельцы элементов Google Drive будут полностью информированы о статусе их контента, а также оградить пользователей от оскорбительного содержимого", — резюмировали в Google.

Напомним, ранее Google Earth показал изменения нашей планеты за последние 37 лет в 3D-формате. Компания сообщила о большом обновлении сервиса Timelapse.

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