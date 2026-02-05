Микропластик в вашей чашке: ученые назвали неочевидные риски ежедневного чаепития

Употребление чая может быть опасным для здоровья / © Credits

Мы пьем чайпочти каждый день — за завтраком или в течение дня. Этот напиток давно известен тем, что успокаивает, помогает пищеварению и улучшает концентрацию. Однако новые исследования предупреждают, что ежедневная чашка чая может иметь скрытые риски, о которых большинство людей даже не догадывается.

Исследование Бирмингемского университета, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, выявило тревожную закономерность: среди 150 популярных напитков именно в горячем чае содержится больше всего микропластика.

Профессор Мохамед Абдаллах отмечает, что в одном литре чая может быть до 60 микрочастиц (примерно 12-15 частиц на чашку). Это значительно больше, чем в энергетиках (25 частиц на литр) или газировке (17 частиц на литр).

Высокая температура напитка лишь ускоряет высвобождение пластика.

Дополнительную опасность представляют бумажные стаканчики «на вынос», имеющие пластиковое покрытие внутри: в них количество микропластика возрастает до 22 частиц на порцию, тогда как в стеклянной кружке этот показатель составляет 14.

«Микропластик — это крошечные фрагменты, образующиеся либо в результате распада более крупных пластиковых частиц, либо производятся намеренно для определенных продуктов», — пояснил профессор Абдалла.

«Сегодня микропластик повсюду: в воде, пище, воздухе и даже в человеческом теле», — отмечают ученые. Хотя исследования продолжаются, эксперименты на животных уже связывают эти частицы с воспалительными процессами, гормональными сбоями и нарушением работы кишечника.

Одним из главных источников проблемы являются сами чайные пакетики. Современные мешочки из нейлона или биопластика под действием кипятка активно выделяют микрочастицы прямо в напиток.

Чтобы защитить свое здоровье, эксперты советуют:

перейти на рассыпной листовой чай;

выбирать только бумажные пакетики без пластиковых компонентов;

избегать стаканчиков «на вынос» с внутренним пластиковым покрытием.

Также стоит обратить внимание на танины — соединения, которые придают чаю терпкость. Они могут препятствовать усвоению железа из растительной пищи, что особенно критично для веганов, вегетарианцев и беременных женщин.

Чтобы минимизировать это влияние, специалисты советуют:

пить чай только в перерывах между приемами пищи;

сочетать богатые железом продукты с витамином С;

ограничить потребление напитка до трех чашек в день.

Несмотря на эти потенциальные риски, чай остается безопасным и приятным напитком для большинства людей, если его употреблять умеренно и сознательно.

