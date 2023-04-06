Мимо Земли промчится огромный астероид: в NASA назвали дату

Эта 150-футовая скала приближается к Земле со скоростью 67 656 миль в час.

Недавно в NASA сообщили, что Земля может иметь относительно близкую встречу с пятью астероидами, которые в ближайшее время приблизятся к планете в последующие дни.

Об этом пишет republicworld.com.

Хотя большинство астероидов сгорают, как только попадают в атмосферу Земли, некоторые из более крупных астероидов, которые попадают на планету, могут представлять серьезную опасность для людей.

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) недавно сообщило, что Земля может иметь относительно близкую встречу с пятью астероидами, которые в ближайшее время приблизятся к планете.

По данным NASA, два астероида провели ближайшие встречи с планетой в понедельник, 3 апреля. Однако пока нет официального подтверждения этого факта. Это произошло после того, как Лаборатория реактивного движения NASA отметила, что Земля может являться свидетелем некоторых близких встреч с астероидами в ближайшие дни.

По данным Asteroid Watch NASA, отслеживающей астероиды и кометы, следующие сближения с астероидами состоятся в следующие дни:

Астероид 2023 FU6: Небольшой астероид длиной 45 футов должен был осуществить ближайшее приближение к Земле 3 апреля на расстоянии 1 870 000 км.

Астероид 2023 FS11: Астероид размером с самолет длиной 82 фута должен был пролететь мимо Земли на ближайшем расстоянии в 6 610 000 км 3 апреля.

Астероид 2023 FA7: 4 апреля 92-футовый астероид, размером с самолет, совершил свой ближайший подход к Земле на расстоянии 2 250 000 км.

Астероид 2023 FQ7: 5 апреля астероид размером 65 футов, что соответствует размеру дома, совершил свой ближайший подход к Земле на расстоянии 5 750 000 км.

Астероид 2023 FZ3: Самый большой астероид среди всех упомянутых, размером с самолет, ожидается, что пролетит мимо Земли 6 апреля. Эта 150-футовая скала приближается к Земле со скоростью 67 656 миль в час и совершит свой ближайший подход к Земле на расстоянии 4 190 000 км. Однако астероид не считается угрозой для планеты и не должен причинить вреда.

Напомним, американские ученые зафиксировали, что похожая на Землю планета посылает радиосигналы.

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