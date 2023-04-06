Повз Землю промчить величезний астероїд: в NASA назвали дату

Ця 150-футова скеля наближається до Землі зі швидкістю 67 656 миль на годину.

Нещодавно в NASA повідомили, що Земля може мати відносно близьку зустріч з п'ятьма астероїдами, які найближчим чином наблизяться до планети в наступні дні.

Про це пише republicworld.com.

Хоча більшість астероїдів згорають, тільки-но потрапляють в атмосферу Землі, деякі з більших астероїдів, які потрапляють на планету, можуть становити серйозну небезпеку для людей.

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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) нещодавно повідомило, що Земля може мати відносно близьку зустріч з п'ятьма астероїдами, які найближчим часом наблизяться до планети.

За даними NASA, два астероїди мали найближчі зустрічі з планетою в понеділок, 3 квітня. Однак наразі немає жодного офіційного підтвердження цього факту. Це сталося після того, як Лабораторія реактивного руху NASA зазначила, що Земля може бути свідком деяких близьких зустрічей з астероїдами в найближчі дні.

За даними Asteroid Watch NASA, яка відстежує астероїди та комети, наступні зближення з астероїдами відбудуться в такі дні:

Астероїд 2023 FU6: Невеликий астероїд завдовжки 45 футів мав здійснити найближче наближення до Землі 3 квітня на відстані 1 870 000 км.

Астероїд 2023 FS11: Астероїд розміром з літак завдовжки 82 фути мав пролетіти повз Землю на найближчій відстані в 6 610 000 км 3 квітня.

Астероїд 2023 FA7: 4 квітня 92-футовий астероїд, розміром з літак, здійснив свій найближчий підхід до Землі на відстані 2 250 000 км.

Астероїд 2023 FQ7: 5 квітня астероїд розміром 65 футів, що відповідає розміру будинку, здійснив свій найближчий підхід до Землі на відстані 5 750 000 км.

Астероїд 2023 FZ3: Найбільший астероїд серед всіх згаданих, розміром з літак, очікується, що пролетить повз Землю 6 квітня. Ця 150-футова скеля наближається до Землі зі швидкістю 67 656 миль на годину і здійснить свій найближчий підхід до Землі на відстані 4 190 000 км. Однак астероїд не вважається загрозою для планети і не має завдати шкоди.

Нагадаємо, американські вчені зафіксували, що схожа на Землю планета надсилає радіосигнали.

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