Ученые объяснили, почему мужчины сразу засыпают после секса

На сонливость после полового акта влияют гормоны.

Мужчины часто быстро засыпают после секса. Ученые доказали, что на самом деле подобное поведение вызвано мужской физиологией.

Об этом пишет издание The Sun.

Многое зависит от гормонов, которые у мужчин выделяются во время оргазма: норадреналин, серотонин, окситоцин, вазопрессин, оксид азота (NO) и гормон пролактин. Именно пролактин и отвечает за улучшение сна.

"Это свидетельствует о крепкой связи между пролактином и сном, поэтому, вероятно, выделение гормона во время оргазма вызывает у мужчин сонливость. Пролактин также объясняет, почему мужчины сонливее после полового акта", — объяснили эксперты из Нью-Йоркского университета.

Но на сонливость после секса влияют и два других гормона: окситоцин и вазопрессин. Выделение этих гормонов сопровождается также выделением мелатонина, от которого зависят наши биологические часы.

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