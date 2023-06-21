Ученые смогли реконструировать лицо девушки, которая умерла более 1300 лет назад.

Ученые еще в 2012 году обнаружили скелет 16-летней девушки, похороненный на деревянной кровати в Трампингтоне, графство Кембриджшир, Великобритания. Однако сейчас, с помощью специальной технологии реконструкции, они смогли воспроизвести лицо девушки, умершей более 1300 лет назад.

Об этом пишет WION.

Художник-криминалист Хью Моррисон создал реконструкцию, использовав данные о размере черепа молодой женщины и особенностях европеоидной расы.

"Ее левый глаз был чуть ниже, примерно на пол сантиметра, чем правый – это было бы достаточно заметно при жизни", — сказал он.

Ученые воспроизвели лицо девушки, умершей 1300 лет назад. Фото: University of Cambridge Archaeological unit.

Благодаря специальному анализу костей и зубов девушки исследователи установили, что она родилась вблизи Альп, вероятно, на юге Германии, и попала в Кембриджшир после того, как ей исполнилось семь лет.

Ученые также установили, что после переезда девочка сменила свое питание.

"Теперь мы знаем, что в ее рационе уменьшилось количество белка, что свидетельствует о том, что на юге Германии она ела больше мяса и молочных продуктов, чем по прибытию в Трампингтон", — сказала археолог Сэм Леггетт.

По предварительным анализам также установили, что девушка перед смертью страдала неизвестной болезнью, однако точная причина ее смерти пока не установлена.

Скелет девушки, умершей 1300 лет назад. Фото: University of Cambridge Archaeological unit.

Это захоронение на деревянной кровати является одним из лишь 18 обнаруженных в настоящее время в Великобритании. Леггет говорит, что исследования европейских захоронений на кроватях свидетельствуют о перемещении небольшой группы молодых женщин-аристократок из горной местности в континентальной Европе в регион Кембридж в третьей четверти седьмого века.

Золотой крест с гранатами, который был на девушке, указывает на ее аристократическое или королевское происхождение и христианскую религию. Женщина могла прибыть в Англию как невеста или присоединиться к монашескому ордену, например, в соседнем аббатстве Эли.

Напомним, 20 июня на Солнце произошла большая вспышка, которая представляет опасность для Земли.

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