Лосось / © Freepik

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Лосось — это жирная рыба, богатая незаменимыми жирными кислотами омега-3, которые важны для здоровья мозга и поддержания общего самочувствия.

Однако существует немало альтернатив, которые не уступают лососю по пищевой ценности, но гораздо доступнее по цене.

Анчоусы и сардины — это прибрежные рыбы, и по содержанию омега-3 они даже превосходят лосось.

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Ставрида также может послужить превосходной заменой, имея схожий набор полезных свойств. В то же время стоимость почти вдвое ниже, что объясняется не только методом отлова, но и регионом происхождения.

Сельдь — также отличный вариант. По своим полезным свойствам практически не уступает красной рыбе. Он богат рыбьим жиром, который снижает «плохой» холестерин. Также содержит антиоксидантные соединения, омолаживающие организм на клеточном уровне, укрепляющие иммунитет и защищающие от онкологии.

Сельдь имеет в своем составе полиненасыщенные жиры, которые содержатся и в красной рыбе, они снижают риск атеросклероза, делают кожу и волосы эластичными, а также помогают бороться с различными воспалениями.

Ранее мы писали о видах рыбы с максимальной пользой для организма. Больше об этом читайте в новости.

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