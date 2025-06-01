Лосось / © Freepik

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Лосось — це жирна риба, багата на незамінні жирні кислоти омега-3, які важливі для здоров’я мозку і підтримки загального самопочуття.

Проте існує чимало альтернатив, які не поступаються лососеві за харчовою цінністю, але набагато доступніші за ціною.

Анчоуси і сардини — це прибережні риби, і за вмістом омега-3 вони навіть перевершують лосось. Наприклад, у 100 грамах лосося міститься близько 2,2 г омега-3, але в тих же анчоусах або сардинах — навіть більше.

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Ставрида теж може послужити чудовою заміною, маючи схожий набір корисних властивостей. Водночас вартість майже вдвічі нижча, що пояснюється не тільки методом вилову, а й регіоном походження.

Оселедець - також чудовий варіант. За своїми корисними властивостями практично не поступається червоній рибі. Він багатий на риб’ячий жир, який знижує «поганий» холестерин. Також містить антиоксидантні сполуки, які омолоджують організм на клітинному рівні, зміцнюють імунітет і захищають від онкології.

Оселедець має у своєму складі поліненасичені жири, які містяться і в червоній рибі, вони знижують ризик атеросклерозу, роблять шкіру і волосся еластичними, а також допомагають боротися із різноманітними запаленнями.

Раніше ми писали про види риби з максимальною користю для організму. Більше про це читайте у новині.

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