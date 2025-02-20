Чистота без труда: как сделать унитаз белым без агрессивных средств

Чтобы унитаз всегда оставался белым и чистым, не обязательно использовать дорогостоящие химические средства.

Поддерживать белоснежный унитаз непросто, ведь со временем на его стенках появляется известковый налет. Если не чистить вовремя, он становится желтым и стойким. Тем не менее, существуют эффективные народные методы, которые помогут вернуть чистоту без агрессивной химии.

Об этом пишет 24 канал.

Одним из самых популярных средств является обычный уксус. Он не только очищает, но и дезинфицирует поверхность.

Как использовать уксус для чистки унитаза:

разведите уксус с водой в соотношении 1:1;

вылейте полученную смесь в унитаз и оставьте на ночь;

утром очистите поверхность щеткой и оставьте на 30 минут;

при необходимости добавьте пищевую соду для усиления эффекта.

Такой метод помогает не только избавиться от известкового налета, но и устранить мочевой камень.

Лимонная кислота – еще один эффективный вариант

Если уксус вам не подходит, повторите лимонную кислоту. Она отлично растворяет загрязнение и делает поверхность унитаза идеально чистой.

Засыпьте в унитаз 3-4 столовых ложки лимонной кислоты. Оставьте на несколько часов или ночью. Очистите унитаз щеткой и смойте водой.

Еще один проверенный метод – это сочетание уксуса и соды.

Пошаговая инструкция:

вылейте в унитаз 1-2 стакана уксуса;

добавьте 1 стакан соды;

подождите 15-30 минут;

очистите унитаз щеткой и смойте.

Этот метод позволяет быстро растворить даже стойкие загрязнения.

Напомним, отходы кофе могут помочь решить самую популярную проблему, связанную с ванной и туалетом.

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