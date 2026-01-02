Как не скользить на гололедице / © pexels.com

Зима не причина отказываться от прогулок, а скользкие тротуары точно не должны заставлять сидеть дома. В нашей редакции знают один проверенный бытовой способ, которым давно пользуются те, кто много ходит пешком зимой. Ничего сложного, никаких специальных средств — все максимально просто и доступно.

Секрет — в обычном столовом уксусе. Да-да, тому самому, что есть почти на каждой кухне. Его особенность состоит в том, что при правильном применении он способен значительно уменьшить скольжение подошвы на льду. Уксус деликатно изменяет поверхность материала: после обработки подошва теряет “стеклянную” гладкость и приобретает едва заметную микрошероховатость. Именно этого хватает, чтобы обувь лучше сцеплялась со льдом и утрамбованным снегом. Важно и то, что внешний вид обуви не портится — никакие пятна, повреждения или неприятный эффект.

Какое средство нанести на подошву, чтобы не скользить по льду

Перейдем к самому процессу — он занимает всего несколько минут.

Возьмите кусочек ваты или ватный диск и нанесите на него 2–3 капли 9% уксуса. Аккуратно протрите ваткой чистую и сухую подошву. Особое внимание уделите носку и пятке — именно эти участки чаще всего скользят. Оставьте обувь на 2–3 минуты, чтобы подошва полностью высохла.

После этого обувь можно смело надевать и выходить на улицу. Подошва не липнет, не оставляет следов в помещении и не создает дискомфорта. На льду разница чувствуется сразу: шаг становится более уверенным, а движение — стабильным и контролируемым.

Уксус работает не как увлажнитель. Он мягко убирает заводскую чрезмерную гладкость и тонкий слой загрязнений, из-за которых подошва часто становится скользкой. Именно поэтому процедуру не нужно повторять ежедневно — обычно достаточно раз в 7–10 дней. Частота зависит от того, как активно вы носите обувь и по каким поверхностям ходите.

И еще немаловажный момент: не используйте концентрированный уксус или альтернативные виды. Для этого лайфхака подходит только обычный 9-процентный столовый уксус.