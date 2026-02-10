ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
155
Время на прочтение
2 мин

Известковый налет, ржавчина и серость сойдут сами: два лучших метода для чистки унитаза

Как легко вернуть унитазу белый цвет без агрессивной химии и лишних усилий.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как вернуть унитазу белый цвет

Как вернуть унитазу белый цвет / © pexels.com

Старый унитаз часто становится подлинным вызовом для хозяйки. Известковый налет, ржавчина и серые пятна появляются даже при регулярном уходе, и обычные средства не всегда справляются с этой проблемой. Однако есть проверенные методы, которые быстро и эффективно справятся даже с очень старой едкой грязью. Они легко вернут вашей сантехнике первозданную белизну.

Уксусный раствор от известкового налета

Уксус — это натуральное и безопасное средство, которое разрушает известковые отложения и нейтрализует серые пятна.

  • Налейте 300 мл уксуса в чашу унитаза.

  • Оставьте на 60 минут, чтобы кислота размягчила налет.

  • При необходимости обработайте щеткой труднодоступные участки.

  • Смойте воду и при необходимости повторите процедуру.

После нескольких сеансов уксус не только возвращает нижнее белье, но и освежает поверхность без агрессивной химии.

Лимонная кислота от ржавчины и серости

Лимонная кислота эффективно борется с ржавыми пятнами, появляющимися через старые трубы и воду с повышенным содержанием железа.

  • Насыпьте 3 столовых ложки лимонной кислоты в чашу унитаза.

  • Оставьте на 2 часа или на ночь, если ржавчина очень въелась.

  • Очистите щеткой и смойте воду.

Лимонная кислота легко проникает в трещины и щели, удаляя серые и коричневые пятна без царапин.

Оба метода можно комбинировать: сначала уксус от налета и серости, затем лимонная кислота от ржавчины. Чтобы предотвратить повторное появление этой проблемы, можно проводить профилактическую чистку сантехники раз в две недели. Также не стоит использовать для чистки унитаза абразивные средства, они царапают поверхность и делают ее более подверженной загрязнениям.

Дата публикации
Количество просмотров
155
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie