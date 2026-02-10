- Дата публикации
Известковый налет, ржавчина и серость сойдут сами: два лучших метода для чистки унитаза
Как легко вернуть унитазу белый цвет без агрессивной химии и лишних усилий.
Старый унитаз часто становится подлинным вызовом для хозяйки. Известковый налет, ржавчина и серые пятна появляются даже при регулярном уходе, и обычные средства не всегда справляются с этой проблемой. Однако есть проверенные методы, которые быстро и эффективно справятся даже с очень старой едкой грязью. Они легко вернут вашей сантехнике первозданную белизну.
Уксусный раствор от известкового налета
Уксус — это натуральное и безопасное средство, которое разрушает известковые отложения и нейтрализует серые пятна.
Налейте 300 мл уксуса в чашу унитаза.
Оставьте на 60 минут, чтобы кислота размягчила налет.
При необходимости обработайте щеткой труднодоступные участки.
Смойте воду и при необходимости повторите процедуру.
После нескольких сеансов уксус не только возвращает нижнее белье, но и освежает поверхность без агрессивной химии.
Лимонная кислота от ржавчины и серости
Лимонная кислота эффективно борется с ржавыми пятнами, появляющимися через старые трубы и воду с повышенным содержанием железа.
Насыпьте 3 столовых ложки лимонной кислоты в чашу унитаза.
Оставьте на 2 часа или на ночь, если ржавчина очень въелась.
Очистите щеткой и смойте воду.
Лимонная кислота легко проникает в трещины и щели, удаляя серые и коричневые пятна без царапин.
Оба метода можно комбинировать: сначала уксус от налета и серости, затем лимонная кислота от ржавчины. Чтобы предотвратить повторное появление этой проблемы, можно проводить профилактическую чистку сантехники раз в две недели. Также не стоит использовать для чистки унитаза абразивные средства, они царапают поверхность и делают ее более подверженной загрязнениям.