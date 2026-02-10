Известковый налет, ржавчина и серость сойдут сами: два лучших метода для чистки унитаза

Как вернуть унитазу белый цвет / © pexels.com

Старый унитаз часто становится подлинным вызовом для хозяйки. Известковый налет, ржавчина и серые пятна появляются даже при регулярном уходе, и обычные средства не всегда справляются с этой проблемой. Однако есть проверенные методы, которые быстро и эффективно справятся даже с очень старой едкой грязью. Они легко вернут вашей сантехнике первозданную белизну.

Уксусный раствор от известкового налета

Уксус — это натуральное и безопасное средство, которое разрушает известковые отложения и нейтрализует серые пятна.

Налейте 300 мл уксуса в чашу унитаза.

Оставьте на 60 минут, чтобы кислота размягчила налет.

При необходимости обработайте щеткой труднодоступные участки.

Смойте воду и при необходимости повторите процедуру.

После нескольких сеансов уксус не только возвращает нижнее белье, но и освежает поверхность без агрессивной химии.

Лимонная кислота от ржавчины и серости

Лимонная кислота эффективно борется с ржавыми пятнами, появляющимися через старые трубы и воду с повышенным содержанием железа.

Насыпьте 3 столовых ложки лимонной кислоты в чашу унитаза.

Оставьте на 2 часа или на ночь, если ржавчина очень въелась.

Очистите щеткой и смойте воду.

Лимонная кислота легко проникает в трещины и щели, удаляя серые и коричневые пятна без царапин.

Оба метода можно комбинировать: сначала уксус от налета и серости, затем лимонная кислота от ржавчины. Чтобы предотвратить повторное появление этой проблемы, можно проводить профилактическую чистку сантехники раз в две недели. Также не стоит использовать для чистки унитаза абразивные средства, они царапают поверхность и делают ее более подверженной загрязнениям.