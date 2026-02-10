Вапняний наліт, іржа та сірість зійдуть самі: два найкращі методи для чищення унітазу

Як повернути унітазу білий колір / © pexels.com

Реклама

Старий унітаз часто стає справжнім викликом для господині. Вапняний наліт, іржа та сірі плями з’являються навіть за регулярного догляду, і звичайні засоби не завжди справляються з цією проблемою. Однак є перевірені методи, які швидко та ефективно впораються навіть із дуже старим уїдливим брудом. Вони легко повернуть вашій сантехніці первозданну білизну.

Оцтовий розчин від вапняного нальоту

Оцет — це натуральний і безпечний засіб, який руйнує вапняні відкладення та нейтралізує сірі плями.

Налийте 300 мл оцту в чашу унітазу.

Залиште на 60 хвилин, щоб кислота розм’якшила наліт.

За потреби обробіть щіткою важкодоступні ділянки.

Змийте воду і при необхідності повторіть процедуру.

Після кількох сеансів оцет не тільки повертає білизну, а й освіжає поверхню без агресивних хімікатів.

Реклама

Лимонна кислота від іржі та сірості

Лимонна кислота ефективно бореться з іржавими плямами, що з’являються через старі труби й воду з підвищеним вмістом заліза.

Насипте 3 столові ложки лимонної кислоти у чашу унітазу.

Залиште на 2 години або на ніч, якщо іржа дуже в’їлася.

Почистіть щіткою та змийте воду.

Лимонна кислота легко проникає в тріщини та щілини, видаляючи сірі та коричневі плями без подряпин.

Обидва методи можна комбінувати: спочатку оцет від нальоту та сірості, потім лимонна кислота від іржі. Щоб запобігти повторній появі цієї проблеми, можна робити профілактичне чищення сантехніки раз на два тижні. Також не варто використовувати для чищення унітазу абразивні засоби, вони дряпають поверхню і роблять її більш схильною до забруднень.