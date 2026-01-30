ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
422
Время на прочтение
2 мин

Как быстро отчистить зимнюю куртку от грязи и жирных пятен: действенный трюк, проверенный временем

Простой домашний способ поможет вернуть куртке аккуратный вид без химчистки, дорогих средств и риска испортить ткань.

Вера Хмельницкая
Как почистить куртку в домашних условиях

Как почистить куртку в домашних условиях / © Фото из открытых источников

Куртка — это та самая одежда, которая быстрее всего загрязняется: воротник, манжеты и зона карманов постоянно контактируют с кожей, косметикой, пылью и жиром. Частая стирка вредит ткани и наполнителю, а химчистка может быть дорогой. Однако существует простой трюк, которым пользовались еще наши бабушки, чтобы быстро освежить верхнюю одежду и убрать даже жирные пятна без ущерба для материала.

Универсальный способ очистки куртки

Для этого метода понадобятся: пищевая сода, жидкое хозяйственное мыло или моющее средство, теплая вода, мягкая губка или старая зубная щетка, чистая сухая ткань.

  1. Смешайте в миске одну столовую ложку соды с одной чайной ложкой моющего средства и добавьте немного теплой воды, чтобы образовалась густая паста.

  2. Нанесите смесь на загрязненные участки: воротник, манжеты, зону возле карманов, места с жирными пятнами.

  3. Аккуратно втирайте пасту губкой или щеткой круговыми движениями. Не давите слишком сильно, чтобы не повредить ткань. Оставьте средство отработать на 10 минут.

  4. После этого смочите чистую тряпку в теплой воде и осторожно уберите остатки. Дайте куртке высохнуть естественным способом.

Сода прекрасно впитывает жир и запахи, а моющее средство растворяет жирные загрязнения. Вместе они образуют мягкий, но очень эффективный очищающий состав, не портящий структуру ткани и не оставляющий разводов.

Этот трюк подходит для:

  • синтепоновых курток;

  • пуховиков;

  • демисезонной одежды;

  • спортивных моделей.

Если пятно старое и темное, в пасту можно добавить несколько капель нашатырного спирта или уксуса. Это усилит очищающий эффект, но перед использованием обязательно протестируйте смесь на незаметном участке ткани.

Полезные советы

  • Не используйте горячую воду — она может «закрепить» жир в ткани.

  • Не сушите куртку на батарее — это вредит наполнителю.

  • После очищения дайте одежде хорошо проветриться.

  • Регулярная легкая чистка продлевает жизнь куртки в разы.

Дата публикации
Количество просмотров
422
