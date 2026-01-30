Как быстро отчистить зимнюю куртку от грязи и жирных пятен: действенный трюк, проверенный временем

Как почистить куртку в домашних условиях / © Фото из открытых источников

Куртка — это та самая одежда, которая быстрее всего загрязняется: воротник, манжеты и зона карманов постоянно контактируют с кожей, косметикой, пылью и жиром. Частая стирка вредит ткани и наполнителю, а химчистка может быть дорогой. Однако существует простой трюк, которым пользовались еще наши бабушки, чтобы быстро освежить верхнюю одежду и убрать даже жирные пятна без ущерба для материала.

Универсальный способ очистки куртки

Для этого метода понадобятся: пищевая сода, жидкое хозяйственное мыло или моющее средство, теплая вода, мягкая губка или старая зубная щетка, чистая сухая ткань.

Смешайте в миске одну столовую ложку соды с одной чайной ложкой моющего средства и добавьте немного теплой воды, чтобы образовалась густая паста. Нанесите смесь на загрязненные участки: воротник, манжеты, зону возле карманов, места с жирными пятнами. Аккуратно втирайте пасту губкой или щеткой круговыми движениями. Не давите слишком сильно, чтобы не повредить ткань. Оставьте средство отработать на 10 минут. После этого смочите чистую тряпку в теплой воде и осторожно уберите остатки. Дайте куртке высохнуть естественным способом.

Сода прекрасно впитывает жир и запахи, а моющее средство растворяет жирные загрязнения. Вместе они образуют мягкий, но очень эффективный очищающий состав, не портящий структуру ткани и не оставляющий разводов.

Этот трюк подходит для:

синтепоновых курток;

пуховиков;

демисезонной одежды;

спортивных моделей.

Если пятно старое и темное, в пасту можно добавить несколько капель нашатырного спирта или уксуса. Это усилит очищающий эффект, но перед использованием обязательно протестируйте смесь на незаметном участке ткани.

Полезные советы