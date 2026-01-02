- Дата публикации
-
Категория
Разное
Время на прочтение
2 мин
Как сделать так, чтобы духи не выветривались целый день: хитрость, о которой мало кто знает
Такие простые рекомендации помогут сохранить любимый аромат на коже в течение всего дня без повторного нанесения.
Многие люди сталкиваются с проблемой: аромат кажется стойким, но уже через несколько часов почти не ощущается. Однако эксперты говорят, что причина не всегда в качестве духов. Часто запах исчезает из-за неправильного нанесения и ухода за кожей. Существует простая хитрость, помогающая сохранить аромат на весь день, однако о ней практически никто не знает. Рассказываем, как наносить духи, чтобы пахли максимально долго.
Как правильно наносить духи: главный секрет стойкого аромата
Самое важное правило, о котором знают единицы: духи нужно наносить не на сухую, а на увлажненную кожу. Сухая кожа быстро поглощает ароматические масла, из-за чего запах улетучивается в разы быстрее.
Перед нанесением аромата можно использовать:
обычный крем без запаха;
легкий лосьон для тела;
несколько капель глицерина, смешанного с кремом.
После этого аромат цепляется за кожу и держится гораздо дольше.
Куда именно следует наносить духи, чтобы аромат не исчезал
Устойчивость духов зависит от правильных зон нанесения. Лучше всего аромат сохраняется там, где кожа теплая и пульсирует:
за ушами;
на внутренней стороне запястья;
в сгибе локтей;
на ключицах;
под коленями.
Важно: не растирайте духи после нанесения, потому что это разрушает ароматную композицию и сокращает ее стойкость.
Дополнительная хитрость, продлевающая звучание духов
Еще один малоизвестный прием — нанесение аромата на одежду из натуральных тканей. Лен, шерсть и хлопок удерживают запах дольше синтетики, достаточно одного легкого распыления с расстояния. Также можно слегка сбрызнуть шарф, воротник пальто, внутреннюю сторону жакета.
Чтобы аромат не исчезал быстро, избегайте следующих ошибок:
нанесение на сухую кожу без ухода;
частое повторное распыление в одном месте;
хранение флакона на солнце или в ванной.
Правильное хранение — в темном, прохладном месте, также влияет на стойкость духов.