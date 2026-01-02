ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
123
Время на прочтение
2 мин

Как сделать так, чтобы духи не выветривались целый день: хитрость, о которой мало кто знает

Такие простые рекомендации помогут сохранить любимый аромат на коже в течение всего дня без повторного нанесения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Куда наносить духи, чтобы аромат долго держался

Куда наносить духи, чтобы аромат долго держался / © www.freepik.com/free-photo

Многие люди сталкиваются с проблемой: аромат кажется стойким, но уже через несколько часов почти не ощущается. Однако эксперты говорят, что причина не всегда в качестве духов. Часто запах исчезает из-за неправильного нанесения и ухода за кожей. Существует простая хитрость, помогающая сохранить аромат на весь день, однако о ней практически никто не знает. Рассказываем, как наносить духи, чтобы пахли максимально долго.

Как правильно наносить духи: главный секрет стойкого аромата

Самое важное правило, о котором знают единицы: духи нужно наносить не на сухую, а на увлажненную кожу. Сухая кожа быстро поглощает ароматические масла, из-за чего запах улетучивается в разы быстрее.

Перед нанесением аромата можно использовать:

  • обычный крем без запаха;

  • легкий лосьон для тела;

  • несколько капель глицерина, смешанного с кремом.

После этого аромат цепляется за кожу и держится гораздо дольше.

Куда именно следует наносить духи, чтобы аромат не исчезал

Устойчивость духов зависит от правильных зон нанесения. Лучше всего аромат сохраняется там, где кожа теплая и пульсирует:

  • за ушами;

  • на внутренней стороне запястья;

  • в сгибе локтей;

  • на ключицах;

  • под коленями.

Важно: не растирайте духи после нанесения, потому что это разрушает ароматную композицию и сокращает ее стойкость.

Дополнительная хитрость, продлевающая звучание духов

Еще один малоизвестный прием — нанесение аромата на одежду из натуральных тканей. Лен, шерсть и хлопок удерживают запах дольше синтетики, достаточно одного легкого распыления с расстояния. Также можно слегка сбрызнуть шарф, воротник пальто, внутреннюю сторону жакета.

Чтобы аромат не исчезал быстро, избегайте следующих ошибок:

  • нанесение на сухую кожу без ухода;

  • частое повторное распыление в одном месте;

  • хранение флакона на солнце или в ванной.

Правильное хранение — в темном, прохладном месте, также влияет на стойкость духов.

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie