Как спасти картошку от прожорливых жуков — огород будут обходить десятой дорогой

Картофель / © pexels.com

Проволочник может прогрызать клубни картофеля и повреждать корневую систему растений, а колорадский жук быстро уничтожать листья.

Как спасти будущий урожай «Суспільне» рассказали аграрии.

Проволочник — это личинка жука-кузнеца, которая живет в почве и может повреждать картофель и корневую систему других культур. Личинка может быть красного цвета, а если она молодая — белого. Когда вредитель повреждает картофель, то снаружи на клубне обычно видна небольшая точка.

Как бороться с проволочником

По словам агрария Виктора Рыбалко, жизненный цикл проволочника может длиться до четырех лет, поэтому после уничтожения популяция восстанавливается медленно.

«Проволочник в стадии личинки может находиться очень длительное время. Поэтому, если вредитель размножился на поле или огороде, он начинает наносить ущерб культурам. В то же время после уничтожения популяция восстанавливается медленно значительно дольше, чем у многих других насекомых. Через год она не восстановится, поэтому не требует регулярного контроля», — пояснил специалист.

Для борьбы с вредителем используют почвенные инсектициды, которые вносят во время посадки картофеля или во время окучивания. Полностью избавиться от проволочника без химических средств сложно, однако можно уменьшить его количество с помощью ловушек.

Как бороться с колорадским жуком

«Чтобы контролировать колорадского жука, прежде протравливаем именно семена препаратами на основе тиаметоксама или имидаклоприда. Затем в течение сезона проводим еще одну обработку современными инсектицидами. При правильном использовании и соблюдении норм этих двух обработок достаточно, чтобы полностью контролировать колорадского жука», — сказал он.

Также важно не упустить нужную фазу развития вредителя. Не стоит ждать, пока появится первый жук. Обработку следует производить тогда, когда она уже начинает откладывать личинки — тогда это дает результат.

В частности, применяют препараты с действующим веществом фипронил.

