Какие сорта картофеля лучше не сажать в Украине

Какие лучшие сорта картофеля

При выборе семенного картофеля хозяева часто допускают типичную ошибку, полагаясь на многолетнюю привычку к определенным названиям или пытаясь сэкономить, покупая дешевый посадочный материал. Однако современные реалии диктуют новые правила: значительная часть некогда популярных или просто старых сортов уже не способна выдерживать нынешние климатические вызовы Украины. Из-за изменения температурного режима и появления новых штаммов заболеваний такие сорта часто демонстрируют крайне низкую урожайность, водянистую структуру или посредственные вкусовые качества, что делает усилия по их выращиванию экономически невыгодными. Эксперты поделились, какие сорта картофеля не стоит выращивать в Украине.

Сорта картофеля, потерявшие эффективность в условиях Украины

Выбирая семенной материал, важно помнить, что селекция не стоит на месте. Сорта, являвшиеся фаворитами двадцать лет назад, сегодня часто не выдерживают конкуренции из-за вырождения и климатических изменений.

Сорт «Невская

Этот сорт десятилетиями считался универсальным, но современные агрономы все чаще рекомендуют выводить его из оборота. Главная проблема «Невской» — низкие кулинарные качества, мякоть слишком водянистая, содержит мало крахмала и практически не разваривается, что делает ее непригодной для пюре.

С точки зрения выращивания, сорт стал чрезвычайно уязвимым к фитофторозу и вирусным инфекциям.

К тому же «Невская» плохо реагирует на разрезание клубней перед посадкой и демонстрирует нестабильную урожайность в засушливые годы, которые стали нормой для большинства регионов Украины.

Сорт «Загадка»

Загадка все чаще разочаровывает хозяев своей нестабильностью. Огородники отмечают, что даже при идеальном поливе сорт подвержен формированию большого количества мелких, нетоварных клубней.

Форма картофеля часто бывает неровной, с глубокими глазками, что значительно усложняет ее чистку.

Вкусовые характеристики существенно уступают современным селекционным достижениям, а слабый иммунитет к парше и раку картофеля делает ее выращивание на приусадебных участках рискованным шагом.

Сорт «Славянка»

Хотя этот сорт до сих пор популярен из-за большого размера отдельных клубней, он имеет существенный недостаток — чрезмерную прихотливость. «Славянка» требует очень высокого плодородия почвы и регулярных, интенсивных подкормок. Без профессионального подхода к агротехнике урожайность резко падает, а вкус становится «травянистым».

Кроме того, сорт имеет низкую сопротивляемость механическим повреждениям, во время копания кожура легко травмируется, что в дальнейшем приводит к быстрому гниению при хранении.

Также подмечено, что в условиях жары клубня «Славянки» часто имеют внутренние пустоты.

Сорт «Луговская»

Этот старый сорт постепенно исчезает из профессиональных хозяйств и остается только на редких огородах. Основная претензия к «Луговской» — слабая лежкость, картофель быстро теряет влагу, увядает или начинает прорастать уже в начале зимы.

Сорт быстро поражается альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями. По сравнению с современными сортами типа «Гранады» или «Белларозы», «Луговская» проигрывает по всем показателям — от урожайности на один куст до способности сохранять цвет мякоти после варки.

Для получения гарантированного результата в условиях современного климата Украины специалисты советуют переходить на сорта, имеющие высокую энергию роста и стрессоустойчивость. Современная селекция предлагает варианты, которые не только вкусны, но и способны «простить» ошибки в уходе или неблагоприятную погоду.

Рекомендуемые сорта для климатических зон Украины

Беллороза

Этот сорт считается одним из самых надежных для частных хозяйств. Главное преимущество — чрезвычайная пластичность, картофель дает стабильно высокий урожай даже на тяжелых почвах и при сильной засухе. Картофеля растут крупными, имеют характерную розовую шершавую кожицу и светло-желтую мякоть. Сорт имеет иммунитет к раку картофеля и высокую сопротивляемость вирусным инфекциям, что позволяет выращивать его из собственных семян до 5 лет без существенной потери урожайности.

Ривьера

Сорт-фаворит для тех, кто хочет получить первый урожай в июне. Она способна сформировать товарные клубни через 40–45 дней после появления всходов. Благодаря такому быстрому циклу развития «Ривьера» успевает «убежать» от пика распространения фитофтороза. Она имеет нежную мякоть с приятным сливочным вкусом. Специалисты отмечают, что в южных регионах Украины при должном поливе этот сорт позволяет собирать два урожая за сезон.

Гранада

Относительно новый среднепоздний сорт, быстро ставший популярным благодаря идеальному внешнему виду и длительному сроку хранения. Картофеля имеют удлиненную форму, чистую светлую кожуру и практически не повреждаются во время копания. «Гранада» демонстрирует высокую стойкость к засухе и парше. Важной кулинарной особенностью является то, что мякоть совсем не темнеет после термической обработки, сохраняя аппетитный золотистый цвет.

Ред Скарлет

Один из самых узнаваемых сортов с красной кожурой. Он ценится за высокую устойчивость к фитофторозу клубней и золотистой картофельной нематоде. Мякоть имеет плотную структуру (тип кулинарного использования А/В), поэтому картофель не рассыпается при варке и идеально подходит для приготовления салатов или жарки. Благодаря низкой чувствительности к механическим ударам она отлично транспортируется и сохраняется без потери товарных качеств.

Тирас

Сорт, выведенный Полесской опытной станцией, специально адаптирован к температурным колебаниям и дефициту влаги. Тирас относится к ранним сортам и отличается способностью быстро наращивать массу клубней на начальных этапах. Он обладает приятным традиционным вкусом, хорошо разваривается, что делает его идеальным для приготовления пюре. Этот сорт демонстрирует отличные результаты на песчаных почвах Полесья и в условиях жаркой Степи.

Чтобы потенциал этих сортов открылся полностью, обращайте внимание на репродукцию. Для посадки лучше покупать «Элиту» или «Первую репродукцию» в сертифицированных семенных хозяйствах. Это гарантирует отсутствие вирусов, обычно накапливающихся в картофеле при длительном выращивании без обновления.