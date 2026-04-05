Курс валют на воскресенье, 5 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс доллара на воскресенье, 5 апреля.

Нацбанк установил официальный курс валют на воскресенье, 5 апреля. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Евро снизился на 37 коп. Злотый потерял в цене 10 копеек.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США — 43,81 грн

Курс евро

1 евро — 50,45 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,77 грн

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что в течение следующей недели, 6-12 апреля, ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться прогнозируемой. В то же время, существует пасхальный фактор, благодаря которому возможно кратковременное снижение курса покупки доллара.

