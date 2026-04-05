Зеленский: Россия передала Тегерану разведданные о 53 гражданских объектах Израиля

Реклама

Россия предоставила Ирану спутнику разведданные об энергосистеме Израиля. В общей сложности речь идет о около 50–53 объектах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне помогают Ирану наносить удары. Речь идет о гражданской инфраструктуре без какого-либо военного назначения.

Реклама

«Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по нашей электросети или системам водоснабжения. Конечно, весь опыт, который Россия приобрела во время войны против Украины, передается Ирану. Так было с „шахедами“ — такими же дронами, как у россиян, только под другим названием и усовершенствованными к новым моделям», — сказал глава государства.

Как Россия помогает Ирану воевать

Ранее директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал, что Россия на 100% имеет отношение к подготовке ударов Ирана по базам США.

В ЕС также предупредили, что Россия оказывает помощь Ирану, которая включает в себя передачу разведывательных данных для ударов по американским целям на Ближнем Востоке.

Марионетка Путина Дмитрий Медведев даже пугал мир ядерной войной на Ближнем Востоке из-за действий Ирана.