Иран разворачивает войну?: Европу всколыхнула серия ночных атак и поджогов — FT

Иран, "Шахед" / © Getty Images

В Европе зафиксировали серию ночных атак на гражданские объекты, за которыми может стоять новая малоизвестная группировка. Один из таких инцидентов произошел в северном Лондоне: трое мужчин с канистрой подожгли автомобили скорой помощи, принадлежавшие еврейской медицинской службе, после чего скрылись. В ударах подозревается Иран, который мог начать войну против ЕС.

Об этом сообщает Financial Times.

Что известно о взрывах и поджогах

Нападение, попавшее на камеры видеонаблюдения, стало частью более широкой волны атак в разных странах Европы. Речь идет о поджогах и попытках взрывов в Бельгии, Нидерландах и Франции.

По данным исследователей, группировка Ashab al-Yamin появилась только в начале марта и до этого вообще не упоминалась ни в интернете, ни вне его.

Эксперты отмечают, что такое «внезапное появление из ниоткуда» нетипичное. Аналитики предполагают, что за деятельностью группы могут стоять спецслужбы Ирана, использующие методы так называемой гибридной войны.

В частности, атаки происходят на фоне обострения между США, Израилем и Ираном, а целями злоумышленников становятся еврейские общины и финансовые учреждения.

В Париже в конце марта полиция предотвратила теракт возле офиса Bank of America — его также связывают с этой сетью. В целом в нескольких странах уже задержали подозреваемых в возрасте от 14 до 23 лет.

В Великобритании троих парней обвинили в поджоге — им от 17 до 20 лет. В то же время, правоохранители официально не подтверждают их связь с Ashab al-Yamin.

Следователи в разных странах проверяют, действительно ли эта группа существует как организованная структура, идет ли речь об информационной операции или прикрытии.

Известно, что 9 марта Ashab al-Yamin объявила о «начале военных операций против интересов США и Израиля в мире», а уже через два дня взяла на себя ответственность за поджог синагоги в бельгийском Льеже.

Эксперты не исключают, что речь идет о схеме, когда исполнителей вербуют через соцсети — в частности, Telegram, Snapchat или TikTok — за небольшие деньги. Таких людей используют в качестве «одноразовых агентов».

По данным французских СМИ, один из задержанных в Париже подростков заявил, что согласился на преступление за вознаграждение от 500 до 1000 евро после контакта в соцсетях.

В Иране официально отрицают какую-либо причастность к этим событиям и заявляют о соблюдении международного права.

Тем временем волна атак уже вызвала беспокойство среди еврейских общин и работников финансового сектора. В некоторых банках в Париже сотрудникам даже разрешили временно работать дистанционно.

Аналитики отмечают: главная цель подобных атак — не только материальный ущерб, но и создание атмосферы страха и нестабильности.

«Суть гибридной войны — посеять хаос и дестабилизировать общество», — отмечают эксперты.

Война в Иране — последние новости

Иран резко ответил на новые угрозы Трампа, заявившему о возможных ударах, если Тегеран не выполнит требования США. В ответ иранские военные предупредили, что дальнейшая эскалация конфликта может превратить регион в «настоящий ад» для США и их союзников, включая Израиль. Реакция Тегерана раздалась на фоне обострения отношений и напряженности между странами.

Трамп заявил, что в результате «массированного удара» по Тегерану погибли «многие» иранские военные руководители. Он также опубликовал видео с взрывами и самолетами. Впрочем, деталей о жертвах или подтверждениях этого удара от официальных источников пока нет.