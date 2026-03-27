Россия нагнетает панику: Медведев пугает ядерной войной на Ближнем Востоке из-за действий Ирана
В России заявили, что решение Ирана закрыть Ормузский пролив и действия США на Ближнем Востоке существенно повышают риск начала ядерной войны.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и решения Ирана полностью перекрыть Ормузский пролив Россия начала нагнетать панику по поводу возможного применения оружия массового уничтожения. В Москве уже открыто говорят о высокой вероятности начала масштабного ядерного конфликта.
Об этом пишет Express.
Ядерный щит и обвинения в адрес США
Бывший российский президент Дмитрий Медведев предупредил, что самая масштабная война в регионе еще впереди. По его словам, страны Персидского залива, оказавшиеся под ударами Ирана из-за их поддержки военной операции Соединенных Штатов и Израиля, могут попытаться создать собственный «ядерный щит». Это, по мнению политика, лишь драматически усугубит риски.
В традиционной манере Кремля Медведев обвинил в эскалации Вашингтон, заявив, что Дональд Трамп якобы допустил грубую стратегическую ошибку. Он сравнил действия американцев на Ближнем Востоке с поведением слона в посудной лавке, что толкает весь регион к необратимой катастрофе.
«Вероятность ядерного конфликта там, к сожалению, возросла в результате этой неспровоцированной, чрезвычайно опасной войны, начатой Соединенными Штатами. Возможно, самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди», — заявил российский чиновник.
Блокада пролива и угрозы Ирану: последние новости
Медведев также пригрозил Америке повторением сценария Вьетнама, если Вашингтон решится на полноценную наземную операцию в тысячах километрах от своих границ. Хотя пока нет никаких подтверждений присутствия американских или израильских войск прямо на территории Ирана.
Между тем, ситуация в регионе продолжает стремительно ухудшаться. Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже официально объявил о закрытии Ормузского пролива. Иранские военные предупредили о принятии чрезвычайно жестких мер против любых судов, которые попытаются пройти по этому стратегическому маршруту.
В КСИР подчеркнули, что судоходство в порты союзников «израильско-американских врагов» строго запрещено любыми коридорами.
Напомним, Иран держит мир за горло через Ормузский пролив и не идет на уступки. В Тегеране рассматривают способность выдерживать удары США в качестве короткой победы и игнорируют свои потери. Контроль над поставкой топлива стал линией обороны режима, который требует от Вашингтона финансовых компенсаций и гарантий ненападения.