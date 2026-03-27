В США заверили, что готовят «беспрецедентные» меры безопасности для судов в Ормузском проливе
Вашингтон готовит запуск программы страхования судов в стратегическом Ормузском проливе, предусматривающем военное сопровождение нефтяных танкеров.
США в ближайшее время планируют запустить программу страхования судов в Ормузском проливе, предусматривающую военное сопровождение танкеров с нефтью.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Bloomberg.
По его словам, американские власти уже приняли ряд мер для того, чтобы нефть, которая оставалась заблокированной в море, снова стала доступна мировому рынку.
Бессент сделал это заявление на заседании кабинета министров с участием президента США Дональда Трампа.
«Ваши решительные действия, такие как программа морского страхования Международной корпорации развития, вместе с Центральным командованием, в скором времени обеспечат перевозчикам в регионе Персидского залива уровень безопасности, которого мы никогда раньше не видели», — отметил он.
Министр также обратил внимание на то, что судоходство в регионе уже постепенно активизируется после периода напряженности.
«Сегодня мы начинаем видеть все большее движение в Персидский залив и обратно — больше, чем вчера, и это только начало», — сказал Бессент.
Он выразил убеждение, что объемы перевозок и дальше будут расти даже до полного обеспечения безопасности маршрута.
«Я уверен, что судоходство будет увеличиваться с каждым днем даже до того, как мы полностью обеспечим безопасность пролива», — добавил он.
Бессент подчеркнул, что экономика США готова к возможным энергетическим потрясениям благодаря развитию внутренней добычи ресурсов.
«Многие недооценивают готовность американцев пережить краткосрочную волатильность ради 50 лет безопасности, которые нас ждут», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что адмирал Алиреза Тангсири, командовавший военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, погиб в результате авиаудара в иранском городе Бандар-Аббас.
Мы ранее информировали, что Иран в последние недели существенно усилил оборону стратегически важного острова Харг, готовясь к возможному военному сценарию со стороны США.