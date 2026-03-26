США приостанавливают удары по Ирану: Трамп сделал громкое заявление

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп объявил о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Ирана сроком на 10 дней.

Об этом он заявил в соцсетях.

Детали приостановки военных действий в Иране

По словам американского лидера, этот период будет служить подтверждением приостановки разрушений энергетических объектов. Трамп отметил, что сейчас продолжаются переговоры между сторонами, которые он оценил как успешные.

Реклама

«Согласно запросу правительства Ирана, пусть это заявление служит подтверждением того, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 20.00 по восточному времени. Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления о противоположном со стороны фейковых новостных медиа и других, они идут очень хорошо. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — сообщил Дональд Трамп.

Трамп отдельно отметил позитивную динамику диалога, опровергнув информацию о трудностях в коммуникации с иранской стороной. Срок действия ограничений на удары установлен до вечера 6 апреля по времени восточного побережья США.

Сообщение Дональда Трампа.

Война в Иране — последние новости

Напомним, США направили Ирану план по прекращению войны на Ближнем Востоке. Документ имеет 15 пунктов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в Иране «очень хотят заключить соглашение — мы тоже хотели бы заключить соглашение». По его словам, переговоры состоялись в воскресенье и ожидают соглашения, которое будет достигнуто очень скоро.

Реклама

Однако в Иране назвали мирное предложение Соединенных Штатов «чрезмерным» и заявили о намерении продолжать оборонные операции до выполнения своих требований.