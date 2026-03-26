Бензин по 100, гречка по 100: при каком условии цены взлетят вверх

Бензин и гречка по 100грн: финансист назвал условие

Цены на бензин будут 100 грн за литр, а гречка будет стоить 100 грн за кг, если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться.

Такое мнение высказал финансовый аналитик, экономический эксперт Алексей Кущ, передают Новини LIVE.

Кущ подчеркнул, что блокирование Ормузского пролива и рост цен на нефть совпало с началом посевного в Украине. Аграриям и так несладко, а цены на топливо растут.

«Сейчас посевная кампания, цены на топливо растут, а вторая волна — это будет рост цен на удобрения», — говорит эксперт.

Он напомнил, что ситуация в аграрном секторе была и «недостаточно оптимистичной, мягко говоря». Так, в прошлом году аграрное производство уже упало на 6% из-за частично заблокированной портовой логистики и потери традиционных рынков сбыта.

По словам эксперта, в случае продолжения войны на Ближнем Востоке, горючее может достичь 100 гривен за литр, что автоматически повлечет за собой увеличение цен на продукты.

«Поэтому ситуация за энергетическим ценовым шоком всегда идет продовольственный шок. Поэтому нужно готовиться к бензину по сто гривен за литр в Украине. Если опять же, здесь ключевая, ключевая предпосылка: если война на Ближнем Востоке будет продолжаться. Если она завершится, то ситуация может достаточно быстро войти в берега. Но если война будет продолжаться, то по ценам по сто на бензин, можем увидеть цены по сто и на гречку», — отметил Кущ.

Ранее экономист предупредил, что в ближайшие 2-3 недели произойдет повышение цен на все продукты и услуги в Украине из-за роста стоимости горючего.