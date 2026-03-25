Иран жестко ответил на мирный план Трампа: что предлагают взамен

США и Иран

Реклама

В Иране назвали мирное предложение Соединенных Штатов «чрезмерным» и заявили о намерении продолжать оборонные операции до выполнения своих требований.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на иранские СМИ.

Позиция Ирана по мирным переговорам

По данным источников, Иран через регионального посредника передал сообщение о продолжении защитных действий. Официальные представители страны подчеркнули, что не позволят президенту США Дональду Трампу единолично диктовать сроки завершения конфликта.

Реклама

Ключевым принципом Ирана остается продолжение боевых действий до тех пор, пока не будут удовлетворены условия, выдвинутые иранской стороной.

Пять требований Ирана для завершения конфликта

Иранские медиа обнародовали список условий, при которых Тегеран готов согласиться на прекращение огня:

Полное прекращение атак: первоочередным требованием является завершение агрессии и убийств со стороны противника. Гарантии безопасности: предоставление конкретных обязательств, что война не будет навязана Ирану повторно. Военные репарации: выплата гарантированных и четко определенных компенсаций за нанесенный ущерб. Комплексное перемирие: прекращение боевых действий на всех фронтах, включая все региональные группы сопротивления. Контроль над проливом: международное признание и юридические гарантии суверенной власти Ирана над Ормузским проливом.

Иран настаивает, что прекращение нападений является базовой предпосылкой для начала любого процесса урегулирования.

Напомним, США направили Ирану план по прекращению войны на Ближнем Востоке. Документ имеет 15 пунктов. По информации источников, этот план включает ключевые вопросы. В частности, в документе говорится об иранских программах баллистических ракет и ядерных разработках.

Реклама

Ранее Дональд Трамп заявил, что в Иране «очень хотят заключить соглашение — мы тоже хотели бы заключить соглашение». По его словам, переговоры состоялись в воскресенье и ожидают соглашения, которое будет достигнуто очень скоро.

Кроме того, президент США заявлял, что они отложат дальнейшие удары по энергетической инфраструктуре Ирана до окончания переговоров.