СМИ: США опрокидывают морпехов на Ближний Восток на фоне обострения с Ираном

Американские военные / © defense.gov

США приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке , отправив дополнительные подразделения морской пехоты. Такой шаг связан с обострением ситуации вокруг Ирана и ростом угроз американским интересам в регионе.

Об этом пишет Newsmax

По данным американских источников, морпехи будут находиться в состоянии повышенной готовности и могут быть задействованы для защиты стратегических объектов, в частности, энергетической инфраструктуры, а также для реагирования на возможные атаки.

В Вашингтоне подчеркивают, что опрокидывание войск носит превентивный характер и направлено на сдерживание дальнейшей эскалации. В то же время ситуация остается напряженной после серии атак и ударов в регионе, обостривших противостояние между Ираном, США и их союзниками.

Эксперты не исключают, что дальнейшее наращивание военного присутствия может свидетельствовать о подготовке к более длительному противостоянию или даже расширению конфликта, если дипломатические усилия не дадут результата.

