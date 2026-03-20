СМИ: США опрокидывают морпехов на Ближний Восток на фоне обострения с Ираном
Соединенные Штаты приступили к переброске морских пехотинцев в регион Ближнего Востока на фоне эскалации напряжения с Ираном и риска дальнейшего расширения конфликта.
США приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке , отправив дополнительные подразделения морской пехоты. Такой шаг связан с обострением ситуации вокруг Ирана и ростом угроз американским интересам в регионе.
Об этом пишет Newsmax
По данным американских источников, морпехи будут находиться в состоянии повышенной готовности и могут быть задействованы для защиты стратегических объектов, в частности, энергетической инфраструктуры, а также для реагирования на возможные атаки.
В Вашингтоне подчеркивают, что опрокидывание войск носит превентивный характер и направлено на сдерживание дальнейшей эскалации. В то же время ситуация остается напряженной после серии атак и ударов в регионе, обостривших противостояние между Ираном, США и их союзниками.
Эксперты не исключают, что дальнейшее наращивание военного присутствия может свидетельствовать о подготовке к более длительному противостоянию или даже расширению конфликта, если дипломатические усилия не дадут результата.
