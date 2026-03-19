Мстительный и опасный: The Economist о том, что сделает Трамп, если проиграет Ирану

Крах иллюзий: Иран побеждает Трампа

Война с Ираном, которую затеяла администрация Дональда Трампа, рискует обернуться крахом его второго президентского срока. Аналитики отмечают, что «политическая гравитация», которой Трамп успешно сопротивлялся годами, наконец-то начала действовать из-за скачка цен на нефть и потери контроля над Республиканской партией.

Об этом пишет The Economist, посвятив новую обложку своего журнала Дональду Трампу.

«Никогда не ставьте против Дональда Трампа. Ни один политик не умеет пренебрегать „политической гравитацией“ так, как человек, сторонники которого штурмовали Капитолий 6 января 2021 года, а он сам в 2024 году был переизбран с еще большим числом голосов. И все же трудно представить себе кризис, который более точно подстраивается под курс его президентства, чем его необдуманная, опрометчивая война против Ирана. Даже короткая война изменит течение второго срока. Война, которая длится месяцы, может обрушить его президентство», — пишут в статье.

В издании отмечают, что конфликт с Ираном ослабляет три политических «способности» Трампа:

его умение навязывать миру свою реальность,

безжалостное использование рычагов воздействия против других стран,

господство над Республиканской партией.

Трамп против реальности

The Economist отмечает, что в политике Трамп демонстрировал удивительную способность искажать факты. Конечно, он утверждает, что уже победил в Иране. Однако война диктует свои законы.

Более того, Иран ведет параллельную войну против мировой энергетики. Ударяя судоходством в Ормузском проливе и инфраструктуре соседей, он заставляет рынки реагировать. С котировками Brent, подскочивших выше $110 за баррель 18 марта после удара по газовому комплексу в Катаре, режим делает вывод: его стратегия работает.

Время по существу на стороне Ирана. Америка и Израиль постепенно исчерпают цели для авиаударов или запасы перехватчиков. В то же время у Ирана, похоже, еще достаточно дронов. Пока ограничивает движение в проливе, цены на нефть растут, а убытки мировой экономики увеличиваются.

Вторая «сверх сила» Трампа — рычаги влияния. Теперь, когда другие лидеры привыкли к жесткому обращению, они учатся противостоять. Когда президент призвал союзников США помочь открыть пролив, предупредив, что у НАТО будет «очень плохое будущее», если они откажутся, его проигнорировали. Трамп быстро изменил курс, делая вид, что помощь ему никогда не требовалась.

Иран также противостоит Трампу, накапливая собственные рычаги влияния. В последние дни он сигнализировал о возможности безопасного прохода для судов дружественных стран — знак того, что он намерен использовать доступ как переговорный инструмент. Даже если Трамп хочет завершить войну, Иран сможет продолжать удары по кораблям. Если пролив останется закрытым до конца апреля, цена на нефть может достичь $150 за баррель.

С учетом такого рычага, Иран может потребовать не просто возвращения к статус-кво, но и снятию санкций или обязательству США отказаться от некоторых баз на Ближнем Востоке и сдерживать Израиль.

Если в США надвигается рецессия и падают фондовые рынки, будет ли эскалировать Трамп конфликт, например, захватив остров Харк, где находятся экспортные терминалы Ирана? Ответ во многом зависит от его последней «сверхспособности»: контроля над партией.

Трамп был избран на обещаниях оградить избирателей от войны и инфляции. На данный момент погибли 13 американских военнослужащих; наземные операции в Иране, попытки вернуть уран или захват Харка подвергают опасности еще больше людей. Поддержка войны среди республиканцев сильна, но слабеет. Громкая часть MAGA, в том числе Такер Карлсон, говорит об измене.

Из-за войны республиканцы с высокой вероятностью лишатся контроля над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре. Шансы на потерю Сената также выросли до 50%.

Что будет, если война с Ираном затянется

В издании предполагается, что если война затянется, приведя к очень высоким ценам на нефть и падению рынков, Трамп может перенести внимание на Кубу.

Тем временем высокая цена на нефть ослабляет президента США.

Журналисты отмечают, что Трамп строит свой имидж в силе победы. Если он будет выглядеть проигравшим, то может стать мстительным. А слабый он может стать более опасным.

Падения Трампа

В издании отмечают непредсказуемость Трампа. Он может покинуть НАТО, покинуть Украину на произвол судьбы, чтобы наказать Европу, запугивать Латинскую Америку в борьбе с преступностью и наркотиками, требовать денег за защиту Японии и Южной Кореи, быть максималистом в тарифах. Но все это еще больше ослабит союзников США, к радости Китая и России.

В то же время Трамп также способен выплеснуть агрессию дома:

Лишить лицензий на вещание СМИ, критикующих войну

Новые конфликты с центробанком.

Бороться с мигрантами и отправить антимиграционных силовиков в города, управляемые демократами.

Вмешиваться в промежуточные выборы, чтобы повлиять на результаты.

«Трудно представить, чтобы Трамп вышел победителем из конфликта с Ираном. Будьте осторожны: он очень плохо переносит поражения», — подытожили в издании.

