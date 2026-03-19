Сиярто обвинил Украину в атаке на "Турецкий поток" и заявил об энергетической блокаде
В Будапеште говорят об угрозе энергобезопасности после якобы атаки на компрессорную станцию газопровода.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о якобы атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» и возложил ответственность за это на Украину.
Соответствующее заявление обнародовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
По словам Сиярто, объект, обеспечивающий поставки газа в Венгрию, потерпел удар с применением беспилотников. В Будапеште расценили это как угрозу энергетической сохранности страны.
«Украинцы перешли все границы, пытаясь осуществить фактическую энергетическую блокаду Венгрии, атаковав ключевую компрессорную станцию „Турецкого потока“ с помощью дронов», — заявил глава венгерского МИД.
Он также подчеркнул, что этот инфраструктурный объект имеет критическое значение для стабильных поставок природного газа в страну. В этой связи Сиярто призвал прекратить какие-либо действия, которые могут поставить под угрозу энергоснабжение.
Кроме того, венгерский министр заявил, что, по его мнению, Украина уже якобы ограничивает поставки нефти, а теперь может повлиять и на газовые потоки.
В Будапеште также подчеркнули, что Венгрия продолжает играть важную роль в поставке энергоресурсов в Украину.
Украинская сторона на момент заявления официально не комментировала эти обвинения.
Добавим, что отношения между Киевом и Будапештом обострились из-за открытого шантажа венгерского премьера Виктора Орбана. Эксперты отмечают, что он блокирует инициативы для Украины ради своих предвыборных рейтингов.