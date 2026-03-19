Сиярто обвинил Украину в атаке на "Турецкий поток" и заявил об энергетической блокаде

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о якобы атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» и возложил ответственность за это на Украину.

Соответствующее заявление обнародовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По словам Сиярто, объект, обеспечивающий поставки газа в Венгрию, потерпел удар с применением беспилотников. В Будапеште расценили это как угрозу энергетической сохранности страны.

«Украинцы перешли все границы, пытаясь осуществить фактическую энергетическую блокаду Венгрии, атаковав ключевую компрессорную станцию „Турецкого потока“ с помощью дронов», — заявил глава венгерского МИД.

Он также подчеркнул, что этот инфраструктурный объект имеет критическое значение для стабильных поставок природного газа в страну. В этой связи Сиярто призвал прекратить какие-либо действия, которые могут поставить под угрозу энергоснабжение.

Кроме того, венгерский министр заявил, что, по его мнению, Украина уже якобы ограничивает поставки нефти, а теперь может повлиять и на газовые потоки.

В Будапеште также подчеркнули, что Венгрия продолжает играть важную роль в поставке энергоресурсов в Украину.

Украинская сторона на момент заявления официально не комментировала эти обвинения.

Добавим, что отношения между Киевом и Будапештом обострились из-за открытого шантажа венгерского премьера Виктора Орбана. Эксперты отмечают, что он блокирует инициативы для Украины ради своих предвыборных рейтингов.