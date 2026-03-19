Нашла более 170 человек: ушла из жизни известная собака-спасательница

Реклама

Не стало собаки-добермана Ханна, помогавшей спасателям искать уцелевших, а также тела погибших.

Об этом пишет Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд Антарес.

Ханна была уникальной специалисткой: она все равно эффективно искала живых людей и тела погибших под завалами в результате российских обстрелов в мирных городах и в зонах боевых действий. Ее привлекали к сложным миссиям. Собака участвовала в сотне поисковых и поисково-спасательных миссиях в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской областях.

Реклама

«Более 170 душ, возвращенных из Небытия — в сверхсложных миссиях», — отмечают спасатели.

Одной из важнейших операций с участием Ханны является спасенная жизнь человека, которого доберман отыскал на седьмые сутки после исчезновения.

Смертельный диагноз Ханни поставили еще год назад — врачи давали ей не больше трех месяцев. Причиной болезни стала утомительная работа на местах боев и вражеских атак. Несмотря на прогнозы, собака прожила еще год, до последнего работая на вызовах.

Напомним, что Ханна и ее кинологиня Карина были героинями сюжета ТСН о возвращении домой погибших в боях украинских бойцов.