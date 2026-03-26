Трамп хочет баллотироваться в президенты еще одной страны: что заявил

Дональд Трамп заявил о возможности представить свою кандидатуру на выборах в Венесуэле.

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности своего участия в президентских выборах в Венесуэле. По словам американского лидера, такой сценарий является одним из вариантов его дальнейших политических шагов.

Об этом сообщает Clash Report.

Комментируя свои политические перспективы и отношение к нему за границей, Дональд Трамп отметил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры против вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

«Я могу поехать в Венесуэлу и баллотироваться на должность президента против Делси. Это вариант. Меня там любят», — заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп подверг критике Германию за нежелание вмешиваться в войну с Ираном.

Также ранее Дональд Трамп заявил, что американское оружие есть в разных странах и США могут его унести, чтобы использовать в другом месте.

