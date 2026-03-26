- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 655
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп хочет баллотироваться в президенты еще одной страны: что заявил
Дональд Трамп заявил о возможности представить свою кандидатуру на выборах в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности своего участия в президентских выборах в Венесуэле. По словам американского лидера, такой сценарий является одним из вариантов его дальнейших политических шагов.
Об этом сообщает Clash Report.
Комментируя свои политические перспективы и отношение к нему за границей, Дональд Трамп отметил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры против вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.
«Я могу поехать в Венесуэлу и баллотироваться на должность президента против Делси. Это вариант. Меня там любят», — заявил Трамп.
