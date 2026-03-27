Россия угрожает Британии из-за разрешения высаживаться на суда «теневого флота»

Нефтяной танкер / © Associated Press

Посольство РФ в Великобритании раскритиковало решение Лондона разрешить военным высаживаться на суда так называемого «теневого флота» России, проходящие транзитом через британские территориальные воды.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В представительстве РФ заявили, что Москва расценивает такие действия, как провокационные и оставляет за собой право реагировать.

Там подчеркнули, что Россия будет применять все доступные инструменты для защиты собственных интересов.

«Безрассудные заявления о намерениях атаковать российские торговые суда прямо свидетельствуют о стремлении к обострению и без того напряженной ситуации в сфере безопасности и международной торговли», — заявили в посольстве РФ.

В ведомстве также добавили, что ответ может включать «в частности асимметричные» меры.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о предоставлении военным полномочий для высадки на борт и задержании танкеров российского теневого флота.

Мы ранее информировали, что российский «теневой флот» нефтяных танкеров, пытающийся обойти западные санкции, может нанести катастрофический ущерб окружающей среде в водах Великобритании.