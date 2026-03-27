- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия угрожает Британии из-за разрешения высаживаться на суда «теневого флота»
Посольство РФ в Великобритании раскритиковало решение Лондона разрешить военным высаживаться на суда так называемого «теневого флота» России, проходящие транзитом через британские территориальные воды.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
В представительстве РФ заявили, что Москва расценивает такие действия, как провокационные и оставляет за собой право реагировать.
Там подчеркнули, что Россия будет применять все доступные инструменты для защиты собственных интересов.
«Безрассудные заявления о намерениях атаковать российские торговые суда прямо свидетельствуют о стремлении к обострению и без того напряженной ситуации в сфере безопасности и международной торговли», — заявили в посольстве РФ.
В ведомстве также добавили, что ответ может включать «в частности асимметричные» меры.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о предоставлении военным полномочий для высадки на борт и задержании танкеров российского теневого флота.
Мы ранее информировали, что российский «теневой флот» нефтяных танкеров, пытающийся обойти западные санкции, может нанести катастрофический ущерб окружающей среде в водах Великобритании.