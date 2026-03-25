Путин был готов к миру, но все сорвалось из-за Трампа: NYT раскрыло, что произошло

Владимир Путин / © Associated Press

Экономический кризис в России и критическое падение доходов от нефти в начале года заставили российского диктатора Владимира Путина всерьез рассматривать возможность деэскалации войны в Украине. Однако военный конфликт США с Ираном кардинально изменил ситуацию, нивелировав давление на Кремль и остановив подготовку к мирным переговорам.

Об этом написал российский журналист Михаил Зигарь в колонке издания NY Times

Переговоры под давлением экономического краха

В конце января российская экономика демонстрировала признаки разрушения: из-за санкций и войны производство сокращалось. А нефть приходилось продавать Индии по цене 22 доллара за баррель, что было втрое ниже рыночной стоимости.

По информации источников, близких к Кремлю, в феврале Путин впервые за время войны стал обращать внимание на упадок экономики и проявлял готовность к изменению курса. Признаком серьезности намерений стала подготовка к ротации переговорной группы.

В частности, главный посланник Кремля Кирилл Дмитриев был на грани увольнения. Его место должен был занять глава «Роснефти» Игорь Сечин, имеющий опыт налаживания связей с руководством американских нефтяных компаний.

Иранский фактор и «спасение» Кремля

Перспектива завершения войны в Украине была заблокирована 28 февраля после убийства аятоллы Али Хаменеи в результате совместной атаки США и Израиля.

Начало войны в Иране привело к резким изменениям в пользу Москвы:

Цены на нефть подскочили выше 100 долларов за баррель.

Соединенные Штаты упразднили санкции против российской нефти для стабилизации рынка.

Возрос мировой спрос на российские удобрения из-за угрозы продовольственного кризиса.

Читайте также Война в Иране остановила мирные переговоры и дает Путину шанс для новых ударов по Киеву — The Independent

Политические последствия и позиция Трампа

Сообщается, что для Кремля война США на Ближнем Востоке стала стратегическим преимуществом, поскольку она отвлекла и ресурсы Вашингтона от Украины. Соединенные Штаты начали тратить боеприпасы, которые могли быть переданы ВСУ, а разногласия внутри НАТО углубились.

Президент США Дональд Трамп назвал отказ союзников направлять корабли в Ормузский пролив «очень глупой ошибкой». В Кремле считают, что затяжной конфликт с Ираном подорвет позиции Трампа и Республиканской партии на предстоящих выборах, что делает любые уступки по отношению к Украине бессмысленными с точки зрения Путина.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, США направили Ирану план по прекращению войны на Ближнем Востоке. Документ имеет 15 пунктов.

Ранее мы писали, что спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф официально опроверг информацию о проведении переговоров с США. В то же время в СМИ появились данные о возможной встрече сторон в Пакистане и планах Вашингтона завершить военное противостояние к середине апреля.

Также мы писали, что Трамп неожиданно назвал имя главного инициатора начала военной операции США против Ирана.