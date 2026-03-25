Путин был готов к миру, но все сорвалось из-за Трампа: NYT раскрыло, что произошло
Мир с Украиной был близок. Однако война США на Ближнем Востоке изменила планы Путина.
Экономический кризис в России и критическое падение доходов от нефти в начале года заставили российского диктатора Владимира Путина всерьез рассматривать возможность деэскалации войны в Украине. Однако военный конфликт США с Ираном кардинально изменил ситуацию, нивелировав давление на Кремль и остановив подготовку к мирным переговорам.
Об этом написал российский журналист Михаил Зигарь в колонке издания NY Times
Переговоры под давлением экономического краха
В конце января российская экономика демонстрировала признаки разрушения: из-за санкций и войны производство сокращалось. А нефть приходилось продавать Индии по цене 22 доллара за баррель, что было втрое ниже рыночной стоимости.
По информации источников, близких к Кремлю, в феврале Путин впервые за время войны стал обращать внимание на упадок экономики и проявлял готовность к изменению курса. Признаком серьезности намерений стала подготовка к ротации переговорной группы.
В частности, главный посланник Кремля Кирилл Дмитриев был на грани увольнения. Его место должен был занять глава «Роснефти» Игорь Сечин, имеющий опыт налаживания связей с руководством американских нефтяных компаний.
Иранский фактор и «спасение» Кремля
Перспектива завершения войны в Украине была заблокирована 28 февраля после убийства аятоллы Али Хаменеи в результате совместной атаки США и Израиля.
Начало войны в Иране привело к резким изменениям в пользу Москвы:
Цены на нефть подскочили выше 100 долларов за баррель.
Соединенные Штаты упразднили санкции против российской нефти для стабилизации рынка.
Возрос мировой спрос на российские удобрения из-за угрозы продовольственного кризиса.
Политические последствия и позиция Трампа
Сообщается, что для Кремля война США на Ближнем Востоке стала стратегическим преимуществом, поскольку она отвлекла и ресурсы Вашингтона от Украины. Соединенные Штаты начали тратить боеприпасы, которые могли быть переданы ВСУ, а разногласия внутри НАТО углубились.
Президент США Дональд Трамп назвал отказ союзников направлять корабли в Ормузский пролив «очень глупой ошибкой». В Кремле считают, что затяжной конфликт с Ираном подорвет позиции Трампа и Республиканской партии на предстоящих выборах, что делает любые уступки по отношению к Украине бессмысленными с точки зрения Путина.
