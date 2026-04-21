Магнитная буря 21 апреля: ждать ли мощного шторма сегодня

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

После бурных выходных, когда планету накрыла мощная 6-балльная магнитная буря, начало недели принесло относительное затишье. Однако ученые предупреждают, что расслабляться рано. Во вторник, 21 апреля, Землю может задеть слабая магнитная буря.

Об этом сообщает британская геологическая служба.

В настоящее время скорость солнечного ветра остается повышенной. Причиной тому стало влияние корональной дыры на Солнце, которая продолжает направлять поток заряженных частиц в сторону нашей планеты. Хотя ученые ожидают спокойного периода в ближайшие дни, сегодняшний день является исключением.

Реклама

«В целом, ожидается, что геомагнитная активность будет относительно спокойной в течение следующих нескольких дней. Только сегодня есть вероятность небольшой магнитной бури», — отмечают ученые.

Дополнительным фактором риска является выброс корональной массы, произошедший 19 апреля. Хотя большинство прогнозов указывают на то, что облако частиц пройдет мимо Земли, специалисты не исключают слабого касательного удара.

Чем опасны магнитные бури уровня G1

Магнитные бури уровня G1 официально считаются слабыми. Однако даже при столь низкой интенсивности возможно влияние на самочувствие людей и работу чувствительной электроники.

В частности, в такие дни метеочувствительные люди могут чувствовать:

Реклама

сильную головную боль и мигрени

быструю усталость и сонливость

внезапные перепады настроения.

Что касается технической стороны, возможны незначительные сбои в работе спутников связи и слабые колебания в электросетях. В общем, угроза для инфраструктуры оценивается как минимальная.

Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитных колебаний на организм, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил.

Чтобы уменьшить влияние бури, стоит больше отдыхать, пить воду, избегать стресса и чрезмерных нагрузок. Метеочувствительным людям рекомендуется следить за прогнозами и соблюдать спокойный режим дня», — отмечается в отчете исследователей.

Несмотря на то, что бури уровня G1 не представляют серьезной опасности для жизни, медики советуют не игнорировать сигналы собственного тела и при необходимости обращаться за консультацией, если недомогание становится слишком сильным.

Реклама

Напомним, ранее NASA обнародовало научные данные, демонстрирующие возможную дальнюю судьбу Солнечной системы. Ученые, в частности, на основе наблюдений туманности Геликс с помощью телескопа Джеймса Уэбба, изучают финальные этапы жизни звезд, подобных Солнцу. Эта туманность есть остаток звезды, которая исчерпала свое топливо и превратилась в белый карлик, окруженный расширяющейся газовой оболочкой.

По расчетам астрономов, примерно через пять миллиардов лет Солнце потеряет запасы водорода, что запустит необратимые процессы: звезда станет расширяться и превратится в красного гиганта. На этой стадии внутренние планеты Солнечной системы, в том числе Земля, с высокой вероятностью будут уничтожены — либо поглощены звездой, либо разрушены экстремальными температурами и гравитационными силами.

В то же время, ученые отмечают, что этот конец является частью космического цикла: выброшенные в космос газ и пыль обогащают межзвездную среду химическими элементами и становятся основой для формирования новых звезд и планет в будущем.