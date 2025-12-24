Магнитная буря 24 декабря: какой будет активность Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 24 декабря, активность Солнца будет повышена. Ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Земля остается под влиянием высокоскоростного потока солнечного ветра от большой корональной дыры. Возможны периоды до STORM G1 с постепенным уменьшением воздействия.

Магнитная буря 24 декабря. Фото: meteoagent.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.