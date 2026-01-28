- Дата публикации
Магнитная буря 28 января: с какой силой будет штормить
Воздействие предыдущей корональной дыры уменьшилось.
В среду, 28 января ожидается магнитная буря среднего уровня с К-индексом 4,7 (желтый уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Параметры солнечного ветра находятся на уровне, близком к фоновому, так как влияние предыдущей корональной дыры уменьшилось. Впрочем, ожидается, что уже через несколько дней Земля столкнется с еще одним высокоскоростным потоком от повторяющейся трансэкваториальной корональной дыры отрицательной полярности.
Заметим, что влияние магнитной бури ощущается как до начала, так и после ее окончания. Метеочувствительные люди могут испытывать плохое самочувствие даже тогда, когда активность Солнца не очень высока. Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни. Также старайтесь избегать ситуаций, больше отдыхайте, больше спите.