368
1 мин

Магнитная буря 28 января: с какой силой будет штормить

Воздействие предыдущей корональной дыры уменьшилось.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду, 28 января ожидается магнитная буря среднего уровня с К-индексом 4,7 (желтый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Параметры солнечного ветра находятся на уровне, близком к фоновому, так как влияние предыдущей корональной дыры уменьшилось. Впрочем, ожидается, что уже через несколько дней Земля столкнется с еще одним высокоскоростным потоком от повторяющейся трансэкваториальной корональной дыры отрицательной полярности.

Магнитная буря 28 января. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 28 января. Фото: meteoagent.

Заметим, что влияние магнитной бури ощущается как до начала, так и после ее окончания. Метеочувствительные люди могут испытывать плохое самочувствие даже тогда, когда активность Солнца не очень высока. Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни. Также старайтесь избегать ситуаций, больше отдыхайте, больше спите.

368
