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Магнитная буря 3 июня: какая ее мощность
Скорость солнечного ветра близка к фоновому уровню, поэтому активность Солнца слаба.
В среду, 3 июня, будет слабая активность Солнца, которая будет равна К-индексу 3,7. Это магнитная буря зеленого уровня.
Об этом сообщили портал meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра близка к фоновому уровню. Это приводит к спокойным геомагнитным условиям. Они сохранятся в течение нескольких дней.
Ожидается, что высокоскоростной поток из трансэкваториальной корональной дыры поступит через несколько дней. Вероятно, это влияние повысит геомагнитную активность. Возможны уровни к STORM G1.
Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.