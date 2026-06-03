Магнітна буря 3 червня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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У середу, 3 червня, буде слабка активність Сонця, яка дорівнюватиме К-індексом 3,7. Це магнітна буря зеленого рівня.

Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру близька до фонового рівня. Це призводить до спокійних геомагнітних умов. Вони збережуться протягом наступних кількох днів.

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Очікується, що високошвидкісний потік з трансекваторіальної корональної діри надійде за кілька днів. Ймовірно, цей вплив підвищить геомагнітну активність. Можливі рівні до STORM G1.

Магнітна буря 3 червня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

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