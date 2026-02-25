Нагар исчезнет за считанные минуты: как старый кухонный секрет с лимонной кислотой может спасти чугунную сковородку

Как очистить чугунную сковороду / © Pixabay

Часто такая сковорода — это наследие с семейной историей. Она может быть старше своего владельца. За годы службы на ее поверхности скапливаются слои жира, нагара и ржавчины. И даже очень заброшенный чугун можно вернуть к жизни без агрессивной химии и дорогих средств.

Как восстановить чугунную сковороду: пошаговая инструкция

Сухая очистка — без воды. Начните с механического этапа. Возьмите жесткую металлическую щетку и тщательно разделайте дно и стенки. Важно не смачивать поверхность — так вы увидите реальное состояние металла и снимете верхний слой нагара.

Замачивание с лимонной кислотой. В большую емкость налейте литр горячей воды и добавьте чайную ложку лимонной кислоты. Полностью окуните сковороду и оставьте на час. Кислота деликатно растворит ржавчину — она начнет отслаиваться без лишних усилий. Этот способ мягкий и подходит даже для старинной посуды.

Нейтрализация и очищение содой. Достаньте сковороду, протрите ее полотенцем. На влажную губку насыпьте пищевую соду и пройдитесь по поверхности. Реакция между содой и остатками кислоты вызовет легкое шипение — именно оно помогает окончательно очистить металл.

Тщательное высушивание. Промойте посуду теплой водой, смойте остатки средств и вытрите насухо. Поставьте сковороду на слабый огонь, чтобы выпарить минимальную влагу. Чугун не прощает сырости — она быстро провоцирует появление ржавчины.

Прокаливание с солью. Разогрейте сухую сковороду, всыпьте примерно пол пачки грубой соли и прогрейте 5 минут. Соль впитает излишнюю влагу и посторонние запахи. После этого высыпьте ее.

Защитный слой из растительного масла. В заключение смажьте тонким слоем растительного масла дно, стенки и ручку. Во время легкого нагревания образуется естественная защитная пленка, которая предотвратит ржавчину и обеспечит антипригарный эффект.

Даже старая потемневшая сковорода может снова выглядеть достойно и служить годами. Достаточно немного терпения — и проверенный временем чугун отблагодарит безупречный вкус ваших блюд.