Как вымачивать печень

Печень — продукт полезный и одновременно капризный. Кто-то любит ее за мягкость и питательность, а кто-то избегает из-за горчинки и риска пересушить во время приготовления. Большинство хозяек замачивают ее в воде или молоке, но эти способы не всегда работают. Есть один продукт, который делает печень по-настоящему нежной, сочной и лишает ее неприятного привкуса горечи.

В чем лучше вымачивать печень, чтобы была нежной, сочной и не горчила

Идеальный вариант для замачивания — кефир или натуральный йогурт. Да, именно кисломолочная основа работает лучше воды и даже лучше обычного молока. Она имеет оптимальный баланс кислотности, размягчающий волокна печени, но не разрушающий ее структуру.

Кисломолочный продукт размягчает ткани. Легкая природная кислота делает печень мягкой, нежной и воздушной.

Полностью убирает горечь. Кефир нейтрализует ферменты, отвечающие за горький привкус, так часто портящий блюдо.

Улучшает вкус и аромат. После такого замачивания печень готовится равномерно, не темнеет и приобретает более деликатный вкус.

Создает защитную пленку. Кефирная оболочка не дает продукту пересохнуть во время жарки, поэтому печень остается сочной внутри.

Как правильно замачивать печень в кефире