Не выбрасывайте старые колготки и чулки: лайфхаки, которые их использовать дома и на даче
Вот почему не нужно выбрасывать старые капроновые колготки и чулки.
Старые капроновые колготки и чулки обычно отправляются в помойку после первой же затяжки, но опытные хозяйки знают, что этот материал является настоящим сокровищем для быта и сада. Поскольку капрон разлагается очень медленно, его повторное использование является не только экономным, но и экологическим решением, которое дарит вещам вторую жизнь.
В домашнем обиходе синтетическое волокно помогает поддерживать идеальную чистоту.
Капрон обладает свойством притягивать пыль и шерсть животных как магнит. Натянутый на линейку чулок или скаченный шарик на длинной палице, закрепленный аптечной резинкой, поможет убрать в узких щелях под холодильником или мебелью.
Если вы случайно рассыпали бусины, винты, монеты или потеряли серьгу на ковре, достаточно надеть кусок колготок на трубу пылесоса — такой фильтр задержит любую мелкую вещь.
Для блеска стеклянных поверхностей, зеркал и обуви капрон не имеет ровных, поскольку он идеально полирует поверхности без остатков ворсинок или разводов.
Ванная комната и кухня также — место применения старых вещей. Колготки, смоченные в уксусе и обернутые вокруг крана, через несколько минут полностью удаляют известковый налет.
Кусочек мыла в капроновой сетке возле умывальника не размокает, не мажется и не ускользает из рук.
Из колготок можно нарезать кольца шириной в два сантиметра, чтобы получить десятки мягких резинок для волос, которые не портят локоны.
Материал защитит и деликатные ткани, такие как шелк или атлас, если положить их в чулок и завязать узлом перед стиркой в машинке.
Чтобы эффективно собрать шерсть домашних животных из диванов или одежды, достаточно надеть носочную часть на руку и провести по поверхности.
Из капрона легко создать ароматические мешочки для шкафов и амбаров. Наполненные лавандой, розмарином, гвоздикой или лавровым листом они эффективно отпугивают моль. Мята, мелисса и лепестки роз в мешочках создают уютную атмосферу для расслабления.
Полынь и бутончики гвоздики защищают помещение от мышей и крыс, а базилик, пижма и чабрец держат подальше комаров.
В сложных погодных условиях наполненные кошачьим наполнителем чулки помогут высушить мокрую обувь за ночь или избавят автомобиль от проблемы запотевания стекла.
А для творчества с детьми можно сделать игрушку-травянчика: наполнить чулок землей с опилками и семенами травы, нарисовать лицо и наблюдать, как через несколько дней у игрушки вырастет зеленая шевелюра, которую можно подстригать.
Для владельцев приусадебных участков капрон становится незаменимым помощником по уходу за растениями.
Благодаря своей эластичности полоски из старых колготок идеально подходят для подвязывания стеблей и плетей, ведь они не врезаются в мягкую ткань растений и не мешают их росту.
Из них также делают подвесные гамаки для тяжелых плодов, чтобы они не обрывались под собственным весом.
В зимний период обмотка нижней части стволов деревьев несколькими слоями капрона надежно защищает кору от грызунов, таких как мыши и зайцы.
На участке капрон поможет и в работе с водоемами, если сделать из него сачок для сбора мусора из пруда или бассейна.
Даже при посадке цветов в горшки круг из капрона на дне поможет удержать грунт, пропуская воду и воздух через дренажные отверстия.
Капрон незаменим и при подготовке семян: маленькие узелки из материала используют для замачивания в стимуляторах роста или при стратификации в холодильнике.
В дачном хозяйстве колготки отлично выполняют роль фильтров. Через них можно процеживать воду для полива, растворы удобрений, травяные настои или старую краску с комками. Достаточно натянуть материал на ведро и закрепить резинкой, причем такой фильтр легко промыть и снова использовать.
Если нужно приготовить питательное удобрение, можно насыпать навоз, перегной, крапиву или торф для подкисления воды в чулок и опустить в емкость, словно большой чайный пакетик.
Так же удобно использовать капрон для хранения урожая: просушенный лук и чеснок, нанизанный на чулок с узлами между каждой головкой, остаются свежими до восьми месяцев благодаря идеальной вентиляции. Образовавшиеся гирлянды подвешивают в сухом месте, отрезая нижние звенья при необходимости.