Нужно ли промывать квашеную капусту: распространенная ошибка, которую совершают неопытные хозяйки

Нужно ли промывать квашеную капусту

Реклама

Квашеная капуста — это традиционное украинское лакомство, которое любят абсолютно все. Но иногда она получается слишком кислой. Естественно, самым обычным решением проблемы будет промывание её водой. Однако профессиональные повара предостерегают: этот способ приносит больше вреда, чем пользы. Есть более действенные способы, которые помогают смягчить вкус и сохранить ценные качества продукта.

Почему не стоит промывать квашеную капусту водой

Промывка водой действительно уменьшает кислотность, но вместе с ней капуста теряет:

часть витаминов и микроэлементов;

природные ферменты;

характерную хрусткость.

После контакта с водой капуста становится более мягкой, водянистой и менее аппетитной, а ее польза значительно снижается.

Реклама

Что делать, если квашеная капуста кислая

Лучшее решение — избавиться от лишнего рассола. Для этого:

откиньте капусту на дуршлаг;

дайте стечь соку;

при необходимости слегка отожмите руками.

Этот способ уменьшает кислотность, не нарушая текстуры продукта.

Если вкус все еще слишком резкий, то квашеную капусту можно смешать со свежей. Следует добавить примерно треть или половину свежей капусты от общего объема. Такой прием мягко выравнивает вкус и сохраняет хрусткость. Также можно добавить лук, нарезанный тонкими полукольцами, он придаст свежести, и морковь, которая будет придавать природную сладость. Овощи не только замаскируют кислоту, но и сделают капусту более насыщенной и вкусной.

Еще можно подсластить квашеную капусту сахаром, только осторожно, чтобы не переборщить. Он сбалансирует вкус кислого продукта. На один килограмм капусты нужно не больше столовой ложки. Это поможет смягчить кислоту капусты, но не сделает ее слишком сладкой.