В какую воду нужно класть яйца для варки — холодную или горячую: окончательный ответ поваров

Профессионалы объясняют, как правильно варить яйца, чтобы скорлупа не лопалась, а желток был идеальным.

Как правильно варить яйца

Как правильно варить яйца / © pixabay.com

Казалось бы, варка яиц — одна из самых простых кулинарных задач. Однако даже здесь возникают споры: одни кладут яйца в холодную воду, другие — в кипящую. На самом деле от этого зависит не только удобство очищения скорлупы, но и текстура белка и желтка. Профессиональные повара давно пришли к общему мнению и объяснили, какой способ варки яиц действительно самый лучший.

В какую воду класть яйца для варки — холодную или горячую: что советуют повара

Большинство поваров сходятся во мнении: яйца лучше класть в холодную воду, а потом постепенно доводить до кипения. Этот подход считается наиболее универсальным и безопасным.

Варка яиц в холодной воде имеет несколько важных преимуществ:

  • меньший риск трещин — яйцо нагревается постепенно;

  • равномерное приготовление белка и желтка;

  • лучший контроль времени варки — от момента закипания;

  • аккуратный вид готового продукта.

Особенно это важно, если яйца только что из холодильника.

Когда можно класть яйца в горячую воду

Метод с погружением яиц в кипящую воду тоже хорош, но его применяют преимущественно в ресторанах, где:

  • яйца предварительно имеют комнатную температуру;

  • нужно точно рассчитать консистенцию желтка;

  • используют специальные шумовки для аккуратного погружения.

Для домашней кухни этот способ менее удобен и нуждается в опыте.

Как правильно варить яйца, чтобы получились идеальными

  1. Выложите яйца в кастрюлю одним слоем.

  2. Залейте холодной водой, чтобы она покрывала яйца на 3 сантиметра.

  3. Поставьте на средний огонь.

  4. После закипания убавьте нагрев и варите 4-9 минут. Время варки будет зависеть от того, какие яйца вы хотите получить — крутые, всмятку, с жидким желтком.

  5. После варки сразу же переложите яйца в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления и для легкой чистки скорлупы.

