Казалось бы, варка яиц — одна из самых простых кулинарных задач. Однако даже здесь возникают споры: одни кладут яйца в холодную воду, другие — в кипящую. На самом деле от этого зависит не только удобство очищения скорлупы, но и текстура белка и желтка. Профессиональные повара давно пришли к общему мнению и объяснили, какой способ варки яиц действительно самый лучший.

В какую воду класть яйца для варки — холодную или горячую: что советуют повара

Большинство поваров сходятся во мнении: яйца лучше класть в холодную воду, а потом постепенно доводить до кипения. Этот подход считается наиболее универсальным и безопасным.

Варка яиц в холодной воде имеет несколько важных преимуществ:

меньший риск трещин — яйцо нагревается постепенно;

равномерное приготовление белка и желтка;

лучший контроль времени варки — от момента закипания;

аккуратный вид готового продукта.

Особенно это важно, если яйца только что из холодильника.

Когда можно класть яйца в горячую воду

Метод с погружением яиц в кипящую воду тоже хорош, но его применяют преимущественно в ресторанах, где:

яйца предварительно имеют комнатную температуру;

нужно точно рассчитать консистенцию желтка;

используют специальные шумовки для аккуратного погружения.

Для домашней кухни этот способ менее удобен и нуждается в опыте.

Как правильно варить яйца, чтобы получились идеальными