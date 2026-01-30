ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Пышные, ароматные и вкусные: что добавить в тесто на оладьи, чтобы они не опадали и не впитывали жир

Простой ингредиент, который делает оладьи легкими, воздушными и не жирными, даже после жарки на сковороде.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить идеальные оладьи

Как приготовить идеальные оладьи / © pixabay.com

Оладьи кажутся простым блюдом, но на практике они часто получаются тяжелыми, быстро оседают и буквально впитывают масло во время жарки. Вместо нежных и воздушных лепешек получаются жирные и плотные кусочки теста. На самом деле существует один простой кулинарный прием, кардинально меняющий результат. Следует добавить в тесто особый компонент — и оладьи становятся пышными, ароматными, долго держат форму и не впитывают лишний жир.

Главный секрет приготовления пышных оладий

Вместо части муки добавьте в тесто обычный картофельный или кукурузный крахмал. Достаточно столовой ложки на стакан муки. Именно крахмал делает структуру теста более легкой и пористой. Во время жарки он создает тонкую пленку, которая не дает маслу глубоко проникать во внутрь оладий.

Благодаря этому они:

  • быстро поднимаются на сковороде;

  • не оседают после снятия с огня;

  • остаются мягкими внутри;

  • имеют аппетитную румяную корочку.

Еще одна хитрость — теплая жидкость

Если тесто замешивать на теплом молоке или кефире, реакция разрыхлителя или соды происходит активнее. Оладьи сразу становятся более воздушными, а их текстура нежной и легкой. Холодная жидкость, напротив, делает тесто тяжелым и ленивым.

Почему важно дать тесту отдохнуть

После приготовления оставьте тесто на 10 минут. За это время мука и крахмал впитают жидкость, структура стабилизируется, а оладьи будут лучше держать форму. Это мелочь, но именно она часто отличает обычные оладьи от идеальных.

Правильная жарка — половина успеха

Сковорода должна быть хорошо разогретой, но не раскаленной. Если растительное масло слишком холодное, тесто начнет его впитывать. Если слишком горячее — оладьи быстро подгорят снаружи и останутся сырыми внутри. Идеальный вариант — средний огонь и небольшое количество масла.

Аромат

Для более аппетитного запаха можно добавить в тесто:

  • щепотку ванили;

  • тертую цедру лимона или апельсина;

  • чайную ложку меда вместо части сахара.

