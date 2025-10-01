Цены на борщевой набор подорожают: что именно нужно закупать

Борщ / © Pexels

В Украине с начала осени цены на овощи из борщевого набора- картофель, морковь, капусту, свеклу и лук — немного снизились после летнего резкого подорожания. Это связано с сезонным насыщением рынка овощами открытого грунта.

Об этом рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии для Новини.LIVE.

«В сентябре, по сравнению с августом, мы наблюдали некоторое снижение цен. Это сезонное явление. Но так продлится недолго — приближаются холода. Уже с середины октября начнутся первые заморозки, и возникнут дополнительные расходы на склады и логистику. Поэтому картофель, морковь, свекла, капуста и лук прибавят в цене 5-6 гривен», — пояснил Коваль.

По его словам, урожайность картофеля в этом году лучше, чем в прошлом, и сейчас его средняя цена составляет около 17 грн/кг. К декабрю ожидается повышение до 20 грн/кг.

«Сейчас самое выгодное время, чтобы покупать овощи на зиму, потому что из-за сухой погоды аграрии выставили на рынок все свои запасы», — добавил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что, в Украине произошли резкие изменения цен на овощи и фрукты: подорожали морковь, свекла, огурцы и виноград, а помидоры, лук, арбузы и дыни подешевели.