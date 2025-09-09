Цены в Украине падают второй месяц подряд: какая причина

Супермаркет

В Украине второй месяц подряд фиксируется снижение цен. Летняя дефляция 2025 года объясняется сезонным фактором — на рынок массово выходит новый урожай овощей и фруктов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В августе потребительские цены в Украине снизились на 0,2%, столько же было зафиксировано в июле. При этом годовая инфляция в августе 2025 года замедлилась до 13,2%, тогда как в июле она составляла 14,1%.

Изменения цен в Украине / © uc.od.ua

Что подешевело больше всего и какие причины этого?

По данным статистического ведомства, продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8% за месяц. Больше всего снизились цены на:

овощи — на 12,7% (влияние на общую инфляцию — минус 0,4%),

фрукты — на 10,2% (влияние на инфляцию — минус 0,3%).

Овощи и фрукты традиционно имеют высокую сезонную волатильность, поэтому именно они стали главными факторами дефляции летом.

Цены на другие продукты выросли не более чем на 2%, что существенно не повлияло на общий уровень инфляции.

Изменения потребительских цен на товары и услуги в Украине / © uc.od.ua

К слову, эксперты ранее отметили, что несмотря на общее ощущение роста цен, анализ показывает, что некоторые продукты в Украине дешевеют. Общий индекс цен на продукты вырос на 22%, но «борщевой набор» стал значительно доступнее, чем в прошлом году. В частности, картофель, капуста и лук подешевели, а президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник прогнозирует дальнейшее снижение цен на эти овощи. Зато цены на сало и мясо существенно выросли из-за роста стоимости кормов и электроэнергии.