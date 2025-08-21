- Дата публикации
В какие дни августа нельзя копать картофель, потому что он испортится и не долежит до весны
Народные приметы — это не просто предрассудки, а проверенный многими поколениями опыт. Если прислушиваться к советам и избегать работы на огороде в эти нежелательные дни, урожай будет качественным, вкусным и сохранит свои свойства до самой весны.
Конец августа — это время активного сбора урожая, и именно сейчас большинство хозяев начинают копать картошку. Однако старые сельские традиции предупреждают: не каждый день августа подходит для этого процесса. Есть несколько периодов, когда лучше отложить копание картофеля, иначе клубни будут гнить и будут плохо храниться. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».
Когда в августе нельзя копать картошку, потому что она не долежит до весны
Полнолуние. По лунному календарю это время считается неблагоприятным. В полнолуние соки поднимаются вверх, и картофель становится очень влажным. Такие клубни быстро прорастают, становятся мягкими и начинают гнить. Опытные огородники советуют ждать хотя бы несколько дней после полнолуния.
Молодой месяц. Также неудачный период для копания картофеля. В это время земля как бы «пустая», и растения слабы. Выкопанный в новолуние картофель мелкий, не крахмалистый и теряет свой вкус во время приготовления. Кроме того, он плохо сохраняется и может не долежать до весны.
Сразу после грозы. Если ударила гроза, торопиться с копанием картофеля не стоит. Почва в это время перенасыщена влагой, а высокая температура после дождя создает благоприятные условия для фитофторы. Лучше подождать хотя бы 3 дня, пока земля подсохнет.
Большие церковные праздники. На Спаса — 29 августа, наши предки никогда не работали на огороде, особенно не копали картошку. Говорили: «На Спаса копать — зимой с голоду плакать». Даже если вы не верите приметам, лучше использовать этот день для отдыха.
Слишком жаркая или холодная погода. В таких погодных условиях собирать картофель также опасно. В жару она увядает и становится мягкой, а при резком похолодании накапливает излишнюю влагу. В обоих случаях урожай будет плохо храниться.