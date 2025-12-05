Британия готова передать Украине более £8 млрд замороженных российских активов - The Times

Британский флаг / © pixabay.com

Великобритания готовит финансовый пакет поддержки Украины .

По информации The Times, Лондон готов передать Украине значительную часть хранящихся на территории страны замороженных российских активов. Правительство считает, что российский диктатор Владимир Путин представляет прямую угрозу безопасности и процветанию Великобритании, а потому финансовая помощь Украине стратегически важна.

Издание отмечает, что этот шаг является частью более широкой международной кампании, цель которой — усилить экономическое и политическое давление на Кремль. Британия ведет переговоры с Европейским Союзом и другими партнерами, включая Канаду, по созданию пакета поддержки Украине объемом до £100 млрд.

По оценкам The Times, такой пакет мог бы покрыть более двух третей финансовых потребностей Украины в ближайшие два года — как для продолжения обороны в войне против России, так и для восстановления страны в случае достижения мирного соглашения.

Участие Лондона в процессе рассматривается как ключевое для обеспечения согласованности международных решений по использованию замороженных российских активов.

В Еврокомиссии утверждают, что использование замороженных активов России является лучшим способом покрытия расходов на помощь Украине. Предложенный заем на 140 миллиардов евро не предусматривает конфискацию средств России, а будет возвращен только при условии, что Москва сначала оплатит военные репарации Киеву.