Российский топбанкир угрожает ЕС "50 годами судов", если замороженные активы РФ передадут Украине

Глава российского госбанка ВТБ Андрей Костин пригрозил Европейскому Союзу многолетними судебными исками, если Брюссель примет решение использовать замороженные российские активы для кредитования Украины.

Об этом пишет Reuters .

Речь идет о около 140 млрд евро активов Центрального банка РФ, замороженных в Европе после начала полномасштабного вторжения. ЕС рассматривает возможность направить эти средства на нужды обороны и бюджета Украины, однако во время октябрьского саммита лидеры так и не смогли обеспечить единодушие против выступила Бельгия.

Костин заявил, что Россия "может обойтись без этих денег", однако считает недопустимым, что Европа хочет "вести войну чужими руками и чужими деньгами". Он подчеркнул, что Кремль будет жестко реагировать на любую попытку изъятия активов: от конфискации собственности европейских инвесторов в РФ до длительных международных судебных процессов.

«Мы можем начать 50 лет судов – и в России, и в международных инстанциях. Возможно даже в суде ООН», — заявил Костин.

В то же время банкир допустил, что часть суверенных активов РФ может быть использована в рамках более широкого мирного соглашения по завершению войны в Украине. По его словам, в предыдущих версиях американского мирного плана говорилось, что 100 млрд долларов замороженных средств могут быть направлены на восстановление Украины, а часть — инвестировано в общий фонд США и России.

Костин также назвал важным визит спецпосланника США Стивена Виткоффа в Москву и заявил, что Россия «готова к компромиссам», но достижение соглашения потребует времени.

«Рано или поздно мы придем к согласию. Жизнь показывает, что компромиссы нужно искать. Россия также готова к ним, потому что переговоры не бывают движением в одну сторону», — подытожил он.

В Еврокомиссии утверждают, что использование замороженных активов России является лучшим способом покрытия расходов на помощь Украине. Предложенный заем на 140 миллиардов евро не предусматривает конфискацию средств России, а будет возвращен только при условии, что Москва сначала оплатит военные репарации Киеву.