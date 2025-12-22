Желтый налет исчезнет с ванны за 10 минут: поможет раствор с дешевым аптечным средством

Чем отчистить ванну от желтизны и серости / © Freepik

Даже при регулярной уборке со временем ванна теряет свою белизну. Желтые разводы, тусклый налет и следы воды портят вид всей ванной комнаты и создают ощущение неаккуратности. Особенно это заметно на акриловых поверхностях. Однако вернуть сантехнике привлекательный вид можно без дорогих средств и агрессивной химии, достаточно воспользоваться простым домашним методом с использованием обычного аспирина.

Как отбелить ванну с помощью аспирина

Этот метод подходит для регулярного ухода и не требует специальных навыков. Аспирин содержит кислоту, которая мягко влияет на поверхность, помогая:

расщеплять желтый налет;

осветить тусклые участки;

очистить поверхность без царапин.

Как приготовить очищающий раствор.

Процесс занимает всего несколько минут и не требует сложных ингредиентов.

Возьмите 3-5 таблеток обыкновенного аспирина. Измельчите их до порошкообразного состояния. Добавьте немного воды, чтобы образовалась густая паста. Нанесите смесь на проблемные участки ванны. Оставьте на 10-15 минут. Смойте чистой водой и протрите поверхность мягкой губкой.

После такой процедуры желтый налет становится гораздо светлее или исчезает совсем, поверхность имеет свежий вид и ванна приобретает опрятный вид без агрессивного трения. Во время мытья ванной не используйте жесткие щетки, они могут повредить покрытие. Перед полной обработкой проверьте метод на небольшом участке. Для поддержания эффекта достаточно повторять процедуру раз в несколько недель.