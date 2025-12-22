Жовтий наліт зникне з ванни за 10 хвилин: допоможе розчин із дешевим аптечним засобом

Чим відчистити ванну від жовтизни та сірості / © Freepik

Навіть за регулярного прибирання з часом ванна втрачає свою білизну. Жовтуваті розводи, тьмяний наліт і сліди води псують вигляд усієї ванної кімнати та створюють відчуття неохайності. Особливо це помітно на акрилових поверхнях. Проте повернути сантехніці привабливий вигляд можна без дорогих засобів та агресивної хімії, достатньо скористатися простим домашнім методом із використанням звичайного аспірину.

Як відбілити ванну за допомогою аспірину

Цей метод підходить для регулярного догляду й не потребує спеціальних навичок. Аспірин містить кислоту, яка м’яко впливає на поверхню, допомагаючи:

розщеплювати жовтий наліт;

освітлювати тьмяні ділянки;

очищувати поверхню без подряпин.

Як приготувати очищувальний розчин.

Процес займає лише кілька хвилин і не вимагає складних інгредієнтів.

Візьміть 3-5 таблеток звичайного аспірину. Подрібніть їх до порошкоподібного стану. Додайте трохи води, щоб утворилася густа паста. Нанесіть суміш на проблемні ділянки ванни. Залиште на 10-15 хвилин. Змийте чистою водою та протріть поверхню м’якою губкою.

Після такої процедури жовтий наліт стає значно світлішим або зникає зовсім, поверхня має свіжий вигляд і ванна набуває охайного вигляду без агресивного тертя. Під час миття ванної не використовуйте жорсткі щітки, вони можуть пошкодити покриття. Перед повною обробкою перевірте метод на невеликій ділянці. Для підтримання ефекту достатньо повторювати процедуру раз на декілька тижнів.